Après Tiesco le Sultan, Apoutchou National trouve l'amour

Apoutchou National, de son vrai nom, Stéphane Agbré, a déclaré sa flamme à la jeune influenceuse guinéenne, Ada Condé. C'était le jeudi 12 janvier 2023 sur sa page Facebook officielle.

Après Emma Lohoues, Apoutchou national ''crush'' pour Ada Condé

L’artiste et influenceur ivoirien a enflammé la toile après avoir affiché ce qui semble être son nouveau couple. Alors que les interrogations se posent sur sa situation amoureuse, Apoutchou National s’est publiquement affiché avec Ada Condé, une jeune influenceuse guinéenne.

"Très heureux de te retrouver mon amour ADA Condé. Peuple de la Guinée, j’arrive bientôt pour demander la main de ma femme officiellement Ada ma reine'', a-t-il officialisé sur Facebook. Son message a été illustré par une photo de lui et sa dulcinée en train de s'embrasser.

Après la déclaration du jeune influenceur de Yopougon, sa nouvelle compagne n'est pas restée silencieuse. Elle a également partagé ses émotions. ''Quand les amoureux se retrouvent. Je lui ai dit bébé je suis à Abidjan. Il a pris un billet le lendemain pour me rejoindre. Apoutchou National, love you more ma vie'', a-t-elle répondu sur sa page Facebook.

Pour l'instant, ces différents réactions des tourtereaux laissent à croire que c'est un autre buzz. L'on ce souviens de la dernière relation buzz qu'il y a eu entre le fils de Bleu Brigitte et Carina Style.

Cette relation sera telle sérieuse ? La question reste posée, car fort est d'admettre qu'Apoutchou National fait partie de ces personnes qui aiment faire sensation sur la toile.

Mariam Ouattara : afrique-7.ci