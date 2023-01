CHAN 2022 : La Côte d'Ivoire battue par le Sénégal

Les Eléphants locaux de Côte d’Ivoire sont tombés face à la sélection sénégalaise de football (1 à 0) dans ce premier derby ouest-africain du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) Algérie 2023.

CHAN 2023: Ndiaye propulse le Sénégal en tête du Groupe B, la Côte d’Ivoire dernière

Le Sénégal a pris la tête du groupe B du Championnat d'Afrique des Nations 2023 grâce à sa courte victoire (1-0) sur la Côte d'Ivoire, le samedi 14 janvier au stade du 19 mai 1956 à Annaba, grâce à un but de Moussa Ndiaye en seconde période.

Entré en jeu comme remplaçant, Ndiaye a délivré les Lions de la Teranga qui repartent avec les trois points.

Dès le coup d’envoi, le Sénégal met la pression sur la Côte d'Ivoire. Les Lions de la Teranga auraient pu prendre l'avantage dès la 5e minute, suite à une belle combinaison entre Elimane Cisse et Cheikh Diouf.

Quelques minutes plus tard, l'Ivoirien Souleymane Coulibaly sauve les Éléphants grâce à un tacle appuyé sur Cissé. Le Sénégal continue de dominer ses adversaires, la Côte d'Ivoire voit très peu de ballons et semble tétanisée.

Moussa Kante a eu la meilleure occasion de la mi-temps à la 38e minute. Un centre d'Ousmane Kane trouve l'attaquant démarqué, mais sa tête est repoussée par le gardien de but, Ayayi Folly.

Peu sollicité lors de la première période, le gardien sénégalais Pape Sy a effectué un arrêt sur une des seules occasions de la Côte d’Ivoire.

En deuxième période, les Éléphants montrent un tout autre visage. Plus tranchants et offensifs sur le terrain. Mais leur agressivité est mal maîtrisée. À la 70e minute, Aziz Abdoul laisse traîner sa main. Penalty pour le Sénégal. Mamadou Lamine Camara s’approche, tire et le rate.

Stupéfaction dans le stade du 19 mai 1956 d’Annaba. Mais les Sénégalais repartent à l'assaut. A la 73ème minute, les coéquipiers d’Ousmane Diouf obtiennent un coup franc et trouve dans la surface de réparation Moussa Ndiaye qui trompe Charles Ayayi. 1-0 pour les Lions de la Teranga.

Grâce à ce résultat, le Sénégal est en tête du groupe avec trois points devant la RD Congo et l'Ouganda, la Côte d’Ivoire est quatrième.