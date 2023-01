Agboville : Une brigade de lutte contre l’incivisme installée à Guessiguié

Aimé Ossohou, président de la Cellule civilo-militaire (CCM) du département d'Agboville, a procédé le samedi 14 janvier 2023, à l’installation officielle de la Brigade de lutte contre l’incivisme de la sous-préfecture de Guessiguié, localité située à environ 24 km d'Agboville.

Agboville : Plusieurs jeunes de Guessiguié formés aux gestes de premiers secours

Ces 75 volontaires, dont 6 femmes ont été formés sur le secourisme et les gestes de premiers secours animé par les pompiers civils du Centre de secours d’urgence (CSU) d’Agboville. L’activité, selon le président du CCM, s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités opérationnelles des populations aux valeurs démocratiques, républicaines, civiques et citoyennes pour la promotion des initiatives de la sécurité humaine.

"Vous êtes investis, aujourd’hui, officiellement afin de servir de relais de communication entre les autorités administratives, militaires, traditionnelles et les populations. Menez donc beaucoup d’actions de sensibilisation et d’information », a recommandé Aimé Ossohou, en présence de la chefferie et des présidents d’associations de jeunes et de femmes.

« Chers jeunes, vous ne devez pas vous substituez aux forces de l’ordre et mener des actions isolées au nom de tout le groupe. C’est pourquoi, je vous exhorte à être disciplinés et des modèles pour vos différentes communauté », a-t-il invité, avant de plaider auprès des autorités traditionnelles d’accepter que ces volontaires puissent les aider dans leurs différentes missions, notamment dans la protection des personnes vulnérables, au niveau de l’insalubrité et de la divagation des animaux domestiques. Outre cette formation qui s’est voulue pratique, ces jeunes ont eu droit aussi à une séance de conseils sur les méthodes de collaboration avec les FDS (Forces de défense et de sécurité) et les populations civiles.

La Brigade de lutte contre l’incivisme de la sous-préfecture de Guessiguié représente la 8e du genre installée dans le département d’Agboville, après celle de la sous-préfecture de Grand-Morié.

Tizié TO Bi

Correspondant régional