Ministère de la Femme : Nassénéba Touré décline ses priorités pour 2023

Lundi 16 janvier 2023, l'orphelinat des jeunes filles de Grand-Bassam a servi de cadre pour la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du Nouvel an entre la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, et les membres du cabinet, les secrétaires exécutifs, les directeurs généraux et centraux, les responsables d'institutions spécialisées, les sous directeurs et plusieurs agents du ministère.

Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant : Présentation de vœux entre Nassénéba Touré et ses collaborateurs

Porte-voix du personnel, c'était l'occasion pour la directrice des ressources humaines, Mme Dembélé Mariam, de réaffirmer l'engagement de tous ses collaborateurs à œuvrer pour la réussite des missions assignées à madame la ministre par le président de la République SEM Alassane OUATTARA.

"C’est pourquoi, pour 2023, je m’autorise, au nom de tous vos collaborateurs à réaffirmer notre engagement à défendre les valeurs telles : la ponctualité, l’assiduité au travail, et la conscience professionnelle, afin de répondre aux exigences de qualité, de célérité et de transparence pour relever tous les défis", a-t-elle affirmé.

Ne faisant pas fi des difficultés, elle a soumis quelques doléances à la ministre. Ce sont, en autres, la mobilité du personnel et des primes d'encouragement pour contenir le départ des agents vers d'autres ministères.

Pour son adresse à ses collaborateurs, Nassénéba Touré a exprimé toute sa joie d'être en compagnie de ses collaborateurs pour partager des moments de communion, d'échanges en dehors des réunions et séances de travail.

Profitant de cette occasion, la ministre a partagé avec ses collaborateurs les priorités de l'année 2023 et donner les orientations nécessaires en vue de la poursuite de la mission pour le bien-être des populations.

Dans la droite ligne du président de la République, Alassane OUATTARA, qui déclare cette année 2023 consacrée à la jeunesse, Nassénéba Touré entend orienter sa politique sur le renforcement du dispositif de formation et d’employabilité des jeunes, à travers l’encadrement, la digitalisation, le financement des projets et l’accès aux marchés publics, pour plus de productivité.

Elle a rappelé les acquis du triptyque «Femme - Famille -Enfant » au cours de l'année écoulée. Le travail de toute une équipe qu'elle a bien voulu féliciter.

«Je voudrais, au regard de ces acquis, qui ne sont que les résultats conjugués des efforts constants déployés par chacun d’entre vous, vous adresser mes félicitations et mes encouragements, car en dépit des difficultés de tous ordres, vous avez toujours su travailler de manière efficiente, en donnant sans compter, le meilleur de vous-mêmes», a-t-elle exprimé.

Consciente des défis pour l'année 2023, elle a invité ses collaborateurs à redoubler d'efforts pour plus de résultats probants pour permettre au président de la République de réaliser pleinement son programme de gouvernement au profit des femmes, des familles et des enfants de notre pays.

« Beaucoup reste encore à faire, notamment en matière de renforcement de capacité et de financement de projets d’autonomisation des femmes, la lutte contre les violences basées sur le genre, l’accès des femmes au foncier, la promotion des valeurs sociales au sein des familles et la protection des enfants contre toutes sortes de violences et d’abus», a-t-elle rappelé.

Pour terminer, la ministre a invité ses collaborateurs à plus de célérité dans le traitement des dossiers. Elle a rassuré ses collaborateurs de son engagement constant pour l'amélioration des conditions de travail. Ce qui se traduit, sur son instruction, par la mise en place d'une mutuelle d'entraide à laquelle elle invite tous ses collaborateurs à adhérer. Ainsi, pour donner l'exemple, elle a remis une enveloppe symbolique.

Autre fait marquant de cette cérémonie, c'est la remise de présents à la ministre. D'abord, ses filleules de l'orphelinat des jeunes filles de Grand-Bassam lui ont remis un présent. Il s'en est suivie la remise par Dr Lago Florence, coordonnatrice du PN-OEV, d'un présent au nom de tout le personnel du MFFE.

Des artistes humoristes et des chanteurs ont égayé l'assemblée tout au long de cette présentation de vœux de Nouvel an.