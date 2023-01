Insertion : 794 jeunes bientôt formés dans le métier d’ouvrier agricole

Le ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage annonce le recrutement pour la formation-insertion de 794 personnes dans le métier d’ouvrier agricole. Les inscriptions sont ouvertes depuis le mardi 17 janvier 2023 et prennent fin le 24 janvier.

Recrutement et insertion de 700 jeunes : Voici les conditions

La note précise que ce recrutement s’inscrit dans le cadre de l’École de la 2e chance (E2C) qui vise à l’ insertion des jeunes dans le monde professionnel.

Les personnes désireuses de faire acte de candidature doivent être de nationalité ivoirienne, être âgées de 21 ans au plus et savoir lire et écrire.