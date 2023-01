Côte d'Ivoire : le ministère de l' Enseignement technique dénonce un faux recrutement

Depuis un certain temps, des rumeurs avancent que le ministère de l’ Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage (METFPA) est à l’origine d’un recrutement Spécial d’agents de constatations des impôts et sous-officiers des douanes au titre de l’année 2023. Relayée sur la toile, cette information a été démentie par ledit ministère à l’aide d’un communiqué.

Le ministère de l' Enseignement technique ne recrute pas d'agents des impôts

Le ministère de l’ Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage dit ne pas être l’auteur de ce document diffusé sur la toile depuis quelques semaines. Il s'agit d'un document annonçant le recrutement spécial d’agents de constatations des impôts et sous-officiers des douanes.

"Ce document est un faux. Le ministère de l’ Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage n'est pas l'auteur de ce document, totalement faux, annonçant le lancement d'un Concours de Recrutement Special", a démenti ledit ministère dans une note.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci