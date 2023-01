CHAN 2022 : Les hommes clés et les chances des Éléphants locaux

Les Éléphants locaux de Côte d'Ivoire affronteront le Sénégal d'entrée pour leur grand retour au Championnat d'Afrique des Nations, dont l’édition 2022 se déroulera en Algérie, ce mois de janvier 2023.

Éléphants locaux: Voici les hommes de Soualiho Haidara en quête du premier trophée de la Côte d'Ivoire au CHAN

Les Éléphants locaux feront leur cinquième apparition dans la compétition après une troisième place obtenue en 2016.

Les Ivoiriens ont été exemptés du tour préliminaire des éliminatoires du Championnat d'Afrique des Nations 2022 et ont rejoint le deuxième tour où ils ont affronté le Burkina Faso.

Les matchs aller et retour de cette rencontre se sont terminés sur un score nul et vierge avant que les tirs au but ne déterminent l'équipe qualifiée pour le tournoi.

Les protégés de Souhalio Haidara ont obtenu leur billet pour le tournoi en Algérie après avoir gagné 5-3 aux tirs au but.

Ils ont été logés dans un groupe B difficile et seront face à la RD Congo, double vainqueur du tournoi, au Sénégal et à l'Ouganda.

Soualiho Haidara a été nommé à la tête des Éléphants locaux en juillet 2022, après avoir loupé le poste de manager de l'équipe nationale senior auquel il avait postulé.

L'ex-entraineur du Sporting Club de Gagnoa était responsable de l'équipe U23 de Côte d'Ivoire qui a atteint les quarts de finale des Jeux olympiques de 2020 à Tokyo, au Japon.

Avant cela, il avait mené la Côte d'Ivoire à la deuxième place de la Coupe d'Afrique des Nations U23, s'inclinant en finale contre l'Égypte, pays hôte.

Joueurs à suivre au CHAN en Algérie

Paĉome Zouzoua

Zozoua est un milieu de terrain central qui joue à l'ASEC Mimosas. Il est en grande forme depuis le début de la campagne 2022-23.

Il a marqué 6 buts en Ligue 1 ivoirienne et a marqué 3 buts en 6 matches de Ligue des champions de la CAF et de Coupe de la Confédération.

Le joueur de 25 ans a joué en République tchèque et en Lettonie avant de rentrer au pays pour rejoindre l'Africa Sports puis plus tard l'ASEC.

Aubin Kramo Kouamé

Le milieu de terrain de 26 ans joue actuellement pour les champions ivoiriens de l'ASEC Mimosas et possède une vaste expérience continentale, ayant déjà joué pour le FC San Pedro et l'Africa Sports.

Il est dans une forme impressionnante cette saison avec 3 buts en 6 matchs dans la CAF Champions League et la Confederation Cup.

Ouattara Dognimin Romaric

L'attaquant qui joue pour le Stade d'Abidjan dans la Ligue 1 ivoirienne est attendu pour mener l'attaque de la Côte d'Ivoire au CHAN en raison de sa grande forme cette saison.

Il a marqué 6 buts jusqu'à présent dans la Ligue ivoirienne.

Romaric a joué un rôle important dans la qualification de la Côte d'Ivoire pour le tournoi.

Programme des matchs

14 janvier 2023 : Côte d'Ivoire vs Sénégal

18 janvier 2023 : RD Congo vs Côte d'Ivoire

22 janvier 2023 : Ouganda vs Côte d'Ivoire