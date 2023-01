The Bachelor: Stephanelle aurait fait une dépression si Joe Williams...

Invitée le vendredi sur Life Tv, la belle Stephanelle est revenue sur sa participation à la téléréalité The Bachelor. Ce qu'elle a dit de Riane, son adversaire en finale.

Stephanelle : ''Ça m'a soulagée de savoir que Riane, non plus, n'a pas été choisie''

Le programme téle The Bachelor diffusé récemment sur Canal + Pop a été l'une des productions qui a connu un véritable succès en cette fin d'année 2022. Cependant, cette téléréalité où Joe Williams, dans la peau du Bachelor, devait choisir sa dulcinée parmi 20 filles venues de plusieurs pays d'Afrique, a été fortement critiquée. Mais elle a été suivie par de nombreux téléspectateurs. Et les acteurs en ont profité pour se faire une bonne visibilité.

Après avoir tenu en haleine le public pendant plusieurs semaines, l’émission animée par Emma Lohoues a connu son dénouement il y a quelques semaines. Et contre toute attente, Joe Williams a décidé de ne choisir aucune parmi les deux finalistes qui étaient Riane et Stephanelle. Plusieurs semaines après la fin de cette téléréalité, la belle Stephanelle qui était rentrée au Cameroun, son pays natal, est de retour à Abidjan. Elle était l'invitée de l'émission Life week-end diffusée le vendredi dernier sur Life Tv. Et elle est bien évidemment revenue sur sa participation à cette téléréalité et s'est aussi prononcée sur cette finale où il n'y a finalement pas eu de gagnante.

"J'ai participé à la télé-réalité THE BACHELOR pour vivre une expérience différente et pour être connue. Quand j'ai vu Joël, je me suis dit, il a un très beau sourire, c'est la première chose que j'ai remarquée... Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que JO ne choisisse ni moi, ni Riane. Je pensais qu'il allait choisir une parmi nous, même si j'étais confiante à 70% me concernant car pour moi, Riane n'était pas une rivale de taille. Ça m'a soulagée de savoir que Riane non plus n'a pas été choisie car s'il l'avait choisie, je pense que, jusqu'à présent, je serais en dépression, je n'aime pas la défaite", a-t-elle lancé.