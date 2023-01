Après avoir dribblé les Ivoiriens, Wizkid frappe un grand coup en Angleterre

Après son concert manqué à Abidjan, il y a quelques semaines, l'artiste nigérian, Wizkid, vient de frapper un grand coup du côté de l'Angleterre.

Bonne nouvelle pour l'artiste nigérian Wizkid

Le célèbre artiste nigérian, Wizkid, s'est retrouvé au cœur d'une vive polémique qui a enflammé les réseaux sociaux le mois dernier. Attendu dimanche 11 décembre 2022 à Abidjan pour un concert au Sofitel Hôtel Ivoire, le chanteur nigérian ne s'est pas présenté à cet événement. Alors que de nombreux spectateurs l'attendaient dans la salle, l'artiste était à Cotonou au Bénin pour un autre concert.

Willy Dumbo très remonté, est monté sur le podium pour donner l'information au public, tout en crachant ses vérités.

'' Il ne faut plus qu'on se foute des ivoiriens, vous ne pouvez pas payer des tickets 50.000 Fcfa , 100.000 Fcfa et 150 000 Fcfa, et un individu pareil se fout de nous. Y'en a marre. S'il veut, qu'il reste là-bas, on s'en fou de lui (...) Croyez moi, la salle a été payée, le jet privé a été payé, lui-même a été payé, on ne peut pas se foutre de nous(...) '', a lancé Willy Dumbo.

Quelques jours après, le comité d'organisation de ce concert a décidé de rembourser le montant du ticket de chaque spectateur.

L'artiste qui n'a jamais présenté d'excuses au public ivoirien, vient de frapper un grand coup du côté de l'Angleterre. En effet, il sera en attraction le 29 juillet prochain à Londres. En clair, Wizkid deviendra le premier artiste africain à être la tête d'affiche du Tottenham Hotspur Stadium d'une capacité de 62 850 places. Il s'agit du troisième plus grand stade de football d'Angleterre et la maison du club de Premier League, Tottenham Hotspur.