Côte d’Ivoire : Soul To Soul transféré à la MACA (proche)

Nous apprenons auprès d’El Hadj Mamadou Traoré que Soul To Soul a été transféré à la MACA (Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan). Le chef de protocole de Guillaume Soro était détenu à la prison d’Abengourou.

Côte d’Ivoire : Soul To Soul séjourne désormais à la MACA

L’information est rendue publique par El Hadj Mamadou Traoré, un fervent partisan de Guillaume Kigbafori Soro, l’ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, actuellement en exil. "Soul To Soul vient d’être transféré à la MACA", a annoncé l’ex-directeur général de l’INFS (Institut national de formation sociale) dans une publication sur sa page Facebook.

Ce cadre de GPS (Générations et peuples solidaires) poursuit en donnant les raisons du transfert de Souleymane Kamagaté Koné dit Soul To Soul.

"Chers tous,je vous informe que Soul To Soul et JB, le chef de sécurité de Guillaume Soro, qui étaient à Abengourou, ont été transférés aujourd'hui à la MACA. Ils y viennent dans le cadre du procès en appel de Guillaume Soro et de ses compagnons qui aura lieu le lundi 30 janvier 2023 au tribunal de première instance du plateau. J'informe l'opinion que ce procès est public et ouvert au public", a-t-il terminé.

Soul To Soul fait partie du cercle restreint de Guillaume Soro. Il a été condamné à 20 ans de prison ferme pour atteinte à la sûreté de l’État. De la MACA où il purgeait sa peine, le soroiste avait été transféré à la prison de Grand-Bassam. Puis le fidèle compagnon de l’ancien Premier ministre d’Alassane Ouattara a été conduit à la prison d’Abengourou dans la nuit su mardi 13 au mercredi 14 décembre 2022.