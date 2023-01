Football: "Une équipe africaine gagnera la Coupe du monde dans 10 ans"

L'ancien international algérien Hakim Madane a prédit qu'une équipe africaine gagnera la Coupe du monde dans les 10-15 prochaines années.

Le "petit Maradona" juge la capcité des Nations africaines à remporter une Coupe du Monde

L'ancienne star de la JS Kabylie a déclaré à CAFOnline, dans une interview exclusive, que "le niveau du football africain est en constante amélioration et dans les années à venir, nous verrons une équipe africaine couronnée championne du monde. Oui, je désigne une équipe africaine pour y parvenir. Je peux dire qu'après 10 à 15 ans, une des équipes africaines aura la possibilité de soulever la Coupe du monde."

Surnommé le "petit Maradona" à l'époque où il jouait, Madane est considéré comme l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du football local algérien. Son histoire est riche et restera à jamais gravée dans les livres de football de l'Algérie. "J'ai remporté de nombreux titres en tant que joueur. J'ai gagné le titre de champion et j'ai été sacré champion de la Coupe de la République, de la Coupe d'Afrique des clubs champions et de la Coupe de la CAF. J'ai également participé à trois éditions de la Coupe d'Afrique des Nations en 1986, 1988 et 1992 en tant que joueur. C'est ma fierté. J'ai joué au Portugal pendant sept années complètes".

Madane s'exprimait en marge du Championnat d'Afrique des Nations TotalEnergies (CHAN) 2022 en cours et a également longuement parlé du tournoi et comment c'est avec un grand plaisir que l'Algérie accueille la septième édition dans quatre villes dont Alger, Annaba, Constantine et Oran. La star de la JS Kabylie dans les années 1980 et 1990 a salué l'organisation du CHAN comme une compétition qui a ouvert de nombreuses portes aux joueurs. Lancé en 2009, le CHAN est organisé pour les joueurs qui évoluent dans leurs championnats nationaux.

"Le CHAN est une opportunité pour les joueurs locaux de se démarquer car les tournois majeurs comme la Coupe du Monde ou la Coupe d'Afrique des Nations sont pour tous les joueurs, mais le CHAN est pour les joueurs locaux seulement et c'est positif car les joueurs locaux ont maintenant une opportunité de briller et de devenir professionnels", a expliqué Madane en détail.

Madane, qui est actuellement membre du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football, a déclaré : "Les matchs de ce CHAN ont été caractérisés jusqu'à présent par un bon niveau technique, et dans les phases à élimination directe, les matches seront plus animés et moins réservés qu'ils ne l'étaient dans les phases de groupe. Je pense qu'il y aura une grande possibilité pour de nouveaux joueurs d'émerger dans le tournoi actuel."