Côte d’Ivoire: L’armée recrute, voici les conditions à remplir

Les Forces armées de Côte d’Ivoire recrutent de nouveaux éléments pour ses rangs, à savoir des sous-officiers et militaires du rang.

Tout sur le recrutement lancé par les Forces armées de Côte d’Ivoire

Dans un communiqué, le ministère d'Etat, ministère de la Défense informe les populations du recrutement de sous-officiers et militaires de rang, spécialistes des domaines techniques et tenchnologiques. Les pré-inscriptions, inscriptions et depôt des dossiers, se sont font du 06 au 25 février 2023 comme le stipule le communiqué ci-dessous.