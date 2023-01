Côte d'Ivoire: Le PPA-CI lance une offensive diplomatique en Angleterre

Hubert Oulaye, président exécutif du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire), a séjourné en Angleterre le mardi 24 janvier 2023. Le proche collaborateur de Laurent Gbagbo et sa délégation ont été reçus au Parlement britannique;

Côte d'Ivoire : Le PPA-CI invité au parlement britannique

L'objectif était clair pour Hubert Oulaye. Le président exécutif du PPA-CI a conduit une forte délégation en Angleterre dans l'optique d'instruire le monde politique anglais à propos de plusieurs sujets d'intérêt majeur, apprend-on auprès du parti politique de Laurent Gbagbo.

Accompagné de Raymond Koudou Kessié, vice-président, Abdon Bayeto, secrétaire général adjoint en charge de l’encadrement des représentations et de la diaspora, Roberto Kapo, représentant du PPA-CI au Royaume-Uni et de la République d’Irlande, ainsi que de Zephirin Zah, Hubert Oulaye a été reçu à l'Institut d'affaires internationales Chatman House, institut britannique spécialisé dans la réflexion stratégique pour aider le gouvernement britannique et la société civile à construire une nation juste, ainsi qu'au Parlement anglais.

Au Parlement britannique, Hubert Oulaye a présenté le PPA-CI, notamment l'idéologie et la dynamique panafricaniste dans laquelle s'inscrit le parti de Laurent Gbagbo, informe un communiqué du service de communication. L'émissaire du "woody" de Mama a également assuré de la volonté de son parti à oeuvrer pour la réconciliation nationale et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire.

Le cas des prisonniers politiques, la réforme de la CEI (Commission électorale indépendante) a aussi été au centre des échanges avec le président exécutif et les parlementaires anglais.