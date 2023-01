Côte d'Ivoire: Pourquoi Dj congélateur a chassé son manager

Grosse crise depuis quelques jours entre Dj Congélateur et son manager. L’auteur du titre ‘’y a cailloux dans mon zoreille’’ dit ne plus vouloir collaborer avec Manadja Confirmé. Voici les raisons.

Séparation : Dj congélateur et son manager, qu’est-ce que ne va pas !

Maltraitance et violence, voilà ce que le collègue de Yôrôbô reproche à son manager. Après que Manadja Confirmé a fait une sortie sur les réseaux sociaux pour annoncer l’enlèvement de son artiste, ce dernier qui dit avoir trouvé refuge chez le président des artistes de Koumassi, annonce la fin de sa collaboration avec Manadja Confirmé. ‘’J’ai travaillé 2 ans, je n’ai rien vu, voilà pourquoi je suis parti. Il me frappe, il me maltraite et ne me donne pas à manger. Il est tout le temps en train de raconter qu’il m’a sorti de la boue… J’ai un téléphone sans puce, je n'arrive pas à communiquer avec ma famille’’, a-t-il révélé avant d’ajouter qu’il est désormais un artiste connu dans le monde et qu’il souhaite voler de ses propres ailes.

‘’Je ne veux plus jamais retourner avec Manadja Confirmé… Tout ce qu’il a acheté pour ma maman, qu’il garde, je vais en acheter d'autres avec mon argent. Je ne veux plus rien de lui’’, a lancé Koffi Kouakou Elias dit Dj Congélateur. A en croire Waïti Manadja et Tiesco le Sultan, ils ne veulent que le bonheur de leur pair. ‘’Congélateur a un téléphone sans puce depuis deux ans. Il nous a fait savoir qu’il était maltraité, tout ce que nous voulons, c’est le bien de notre petit frère congélateur. On ne veut séparer personne. A la demande de Congélateur Dj, nous avons porté plainte. Si Manadja Confirmé lui redonne l’intégralité de ses comptes sociaux, nous pouvons régler les choses pacifiquement’’, ont souligné les nouveaux protecteurs de Dj Congélateur.

Face à la tournure que prennent les choses, les sœurs de Dj congélateur sont montées au créneau et demandent à ce que Tiesco le Sultan arrête d’utiliser leur frère. ‘’C’est Manager confirmé qui s’est occupé de congélateur même dans les moments les plus sombres. Pourquoi, c’est maintenant toi Tiesco, tu veux t’occuper de lui ? Tiesco même, sa carrière ne prend pas, c’est vieille femme il cherche’’, ont-elles dénoncé.

Faut-il le rappeler, le mardi 24 janvier 2023, invité à l’émission Wam de Willy Dumbo sur Life Tv, Manadja Confirmé a partagé sa volonté de revoir son artiste. ‘’Un programme était établi afin que Congélateur aille voir sa maman au village, mais la veille, il a été enlevé. J’ai laissé ma carrière pour cet artiste (…) Aujourd’hui où c’est cuit, vous venez prendre Congélateur dans ma main. C’est moi, j’ai soigné Congélateur. S'il est ce qu’il est aujourd’hui, c’est grâce à moi. Je l’ai déclaré au Burida. Je veux voir mon artiste’’, a-t-il fait savoir.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci