Côte d'Ivoire: La Fondation Children of Africa en guerre contre la fièvre typhoïde

La Fondation Children of Africa de la Première dame Dominique Ouattara, va vacciner 10.000 enfants de 06 à 15 ans contre la fièvre typhoïde. La campagne a été lancée jeudi 26 janvier 2023 à Dabou.

La santé est une question prioritaire de la fondation Children of Africa

Nadine Sangaré, directrice de cabinet, a, au nom de la Première Dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara, indiqué que cette campagne est doublée de déparasitage systématique. Pour elle, la santé est l’un des piliers majeurs de l’action humanitaire de la fondation Children of Africa. ‘’ Je suis particulièrement heureuse de retrouver ces enfants après des années de restriction, liées à la Covid-19. Chers enfants vous nous avez beaucoup manqués (…) Nous menons des campagnes ophtalmologiques pour que des milliers d’enfants puissent avoir accès à un diagnostic oculaire, à des soins adaptés’’, a-t-elle déclaré.

Et de poursuivre : '’ A ce jour, ils sont 103.000 enfants à, en avoir bénéficier gratuitement à travers toute la Côte d’Ivoire. Depuis plus de 20 ans, la fondation Children of Africa, initie des campagnes de vaccination gratuite contre la fièvre typhoïde et la méningite en faveur de nos enfants, surtout les plus vulnérables. A ce jour, nous avons vacciné plus de 85. 000 enfants, et nous avons fait déparasiter plus de 170.000 enfants’’.

Pour cette année, Dominique Ouattara a révélé que la fondation est heureuse de relancer ses activités sur le terrain. Les enfants de la région des ponts sont la cible principale de cette campagne. Cette campagne de vaccination est lancée en collaboration avec l’Institut d’hygiène publique. ‘’ Cette année encore, ce sont au total 10.000 enfants de 6 à 15 ans des Grands ponts qui recevront gratuitement cette vaccination. Nos équipes se rendront dans 13 localités de Dabou '’, a-t-elle précisé.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci