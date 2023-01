Côte d'Ivoire: Deux personnalités du monde du basket décorées

Deux personnalités du monde du basket ont été décorés jeudi 27 janvier 2023 par le ministre des Sports, Danho Paulin. Il s'agit de M. Kouakou N'Dri dit « Jimmy Slogan », Responsable de la Commission Jeunes de la FIBB, et M. Amichia Emmanuel, ex Directeur technique national.

Deux personnalités du monde du basket honorés par le ministre Danho Paulin

Le Jeudi 26 Janvier 2023, a eu lieu la 4è édition de la Journée du Mérite Sportif (couplée à la rentrée fédérale) au Palais des Sports de Treichville sous l'égide du Ministère des Sports. Au cours de cette cérémonie, le Basket Ivoirien fut une nouvelle fois, à l'honneur. En effet, parmi les personnalités œuvrant dans le domaine du Sport, deux grandes figures du basketball national ont été décorées. Il s'agit de M. Kouakou N'Dri « Jimmy Slogan », Responsable de la Commission Jeunes de la FIBB (Fédération ivoirienne de baskett ball), et M. Amichia Emmanuel, président de l'équipe de UA et ex DTN, qui ont été élevés au grade d'officiers dans l'ordre du mérite sportif par M. Paulin Claude Danho qui présidait la cérémonie qui réunissait la crème du sport national.

« Le Gouvernement Ivoirien est reconnaissant de vos efforts consentis afin de faire vivre et rendre dynamique le sport en Côte d'Ivoire », a déclaré le premier responsable du sport en Côte d'Ivoire à l'endroit des heureux récipiendaires. Honorés par cette distinction qui marque la reconnaissance de l'Etat de Côte d'Ivoire concernant leur apport au développement du sport national à travers le basketball, les récipiendaires ont salué l'implication de la FIBB et de son Président Mahama Coulibaly dans la relance de la discipline et de sa mise en valeur à travers son programme fédéral. La FIBB a offert une réception à son siège à Treichville pour célébrer ses nouveaux officiers dans l'ordre du mérite sportif.

SERCOM FIBB