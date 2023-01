Côte d’Ivoire: Affi encense le pouvoir Ouattara et charge Bédié et Gbagbo

À l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux de nouvel an organisée par son parti le Front Populaire Ivoirien (FPI), samedi 28 janvier 2023 à Cocody les 2 Plateaux-Vallon, Pascal Affi N'Guessan a vanté "le sang-froid et la sagesse politique" du pouvoir actuel dirigé par le président Alassane Ouattara.

Affi N'guessan explique pourquoi il veut une alliance avec le RHDP du président Alassane Ouattara

Se prononçant sur l’inflation et la cherté de la vie provoquée par la guerre russo-ukrainienne ; et sur la crise des 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali en juillet 2022, puis libérés récemment début janvier 2023, Pascal Affi N'guessan s'est félicité que la Côte d’Ivoire ait fait respectivement l’expérience de la résilience et de l’intelligence politique.

Selon lui, grâce aux mesures pertinentes de soutien aux entreprises, aux ménages, aux retraités et aux travailleurs des secteurs publics et privés, l’économie ivoirienne ne s’est pas effondrée. L’épreuve a été douloureuse, mais le pays tient.

Affi dénonce une opposition politique qui continue d’errer

"Le choix stratégique de la voie de la diplomatie qui a permis l’heureux dénouement de l’affaire des 49, le sang-froid et la sagesse politique démontrés par les autorités ivoiriennes à l’occasion de cette crise, sont une leçon dans l’histoire récente de notre pays (...) Le pays et la Sous-région ont pu éviter une confrontation fratricide aux conséquences incalculables (...) La Côte d’Ivoire monte en puissance en matière de défense et de sécurité, par réalisme politique face aux incertitudes du monde actuel. Mais elle doit rester fidèle à sa philosophie de paix et de règlement pacifique des conflits", a déclaré l'ancien Premier ministre ivoirien.

C'est pourquoi, Affi N'guessan trouve incompréhensible que pendant que le pouvoir s'illustre de fort belle manière, l’opposition politique, elle, continue d’errer, victime du trouble de stress post-traumatique que « les Anciens qui refusent la retraite » lui ont administré à travers leur alliance exclusive et excluante à l’occasion des élections législatives de mars 2021, au mépris des risques pris par les uns et les autres lors de la désobéissance civile de 2020.

Le RHDP, la porte de survie pour Affi N'guessan et le FPI

"Dans ce contexte d’anomie, d’anémie, brumeux et répulsif, notre parti a choisi la voie de l’Emancipation et de la Renaissance (...) L’Emancipation, c’est aussi rupture avec la solitude politique sclérosante au profit de nouvelles alliances fécondantes, dynamiques et émancipatrices, qui permettent le plein développement de notre potentiel. C’est l’essence de l’alliance que nous allons conclure très prochainement avec le RHDP", a-t-il affirmé.

Pour Affi N'guessan, en plus de permettre de conclure des accords électoraux, à l’occasion des consultations électorales de 2023 (municipales et régionales) et de 2025 (Présidentielle) dans la dynamique d’une gestion conjointe de l’Etat, cette alliance avec le RHDP, permettra aussi de dépasser les antagonismes du passé et d'engager le FPI à œuvrer conjointement dans le respect des différences et de l’autonomie de chaque parti, à la consolidation de la réconciliation nationale, au renforcement de la cohésion sociale, à la stabilité politique, à la promotion de la bonne gouvernance et au renforcement de la lutte contre la corruption, au développement économique et social de la Côte d’Ivoire.

"Plus encore, elle (cette alliance) nous permet d’apporter notre sensibilité particulière à l’action du gouvernement, d’impulser une dynamique supplémentaire sur le plan social, de nous rendre utiles à notre pays et de disposer d’un tremplin pour la victoire commune en 2025", a-t-il ajouté.