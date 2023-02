Tourisme : L'Arabie saoudite fait de nouvelles offres aux voyageurs

Le Royaume d'Arabie saoudite a mis en œuvre un nouveau visa permettant aux voyageurs internationaux de faire la Omra et le tourisme, durant une escale de 96 heures, avant d’atteindre leur destination finale.

En Arabie saoudite, les voyageurs internationaux bénéficieront d’un visa de transit sur 90 jours

Le royaume d’Arabie saoudite par cette décision, veut confirmer ses efforts de renforcer sa position mondiale sur la carte du tourisme. Les autorités saoudiennes désirent attirer les touristes des différents marchés mondiaux, tout en facilitant les démarches des voyageurs en escale dans l’un de ses aéroports de faire la Omra.

Libre de circuler désormais, à travers les plateformes électroniques dédiées à la réservation des vols dans ses compagnies aériennes. Le but est de profiter des destinations touristiques, de la diversité naturelle et climatique, ainsi que des monuments historiques et patrimoniaux du Royaume.

Ahmed Aqeel Al-Khateeb, ministre saoudien du tourisme et président du conseil d’administration de l’autorité saoudienne du tourisme, affirme consolider la position du royaume, destination majeure du tourisme mondial. Et réaliser les objectifs qu’il désire atteindre d’ici l’année 2030.

« Ce visa permet aux voyageurs en transit d’effectuer la Omra, de tenir des réunions d’affaires, de rendre visite à des amis et de profiter de destinations touristiques uniques », a déclaré le ministre saoudien.

Pour les autorités du royaume, le lancement d’un visa libre circulation s’inscrit dans le cadre d’une coopération et d’une intégration étroites entre le gouvernement et le secteur privé. Pour ceux qui souhaitent effectuer la Omra, le royaume d'Arabie met en service des technologies de pointe, agréables, fluides et sûres.

Selon le ministre du tourisme, il s’agira d’attirer plus de 100 millions de visites annuelles d’ici 2030. Fahd Hamid Al-Din, membre du conseil d’administration de l’autorité saoudienne du tourisme, voit les choses en grand.

« Cette décision renforce également nos efforts pour attirer les voyageurs internationaux et cibler de nouveaux segments de marchés internationaux, et continuer à fournir des facilités à ceux qui veulent visiter La Mecque et à Médine », a-t-déclaré.

Puis d’ajouter: « jusqu’à terme, les villes du Royaume seront reliées à plus de 250 destinations internationales ».

Bekanty N’ko www.Afrique-sur7.ci