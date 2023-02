Roger Banchi : "La politique ivoirienne ne m'intéresse plus"

Roger Banchi, l'un des fidèles compagnons de Guillaume Kigbafori Soro, semble accorder moins d'intérêt à la politique en Côte d'Ivoire. En tout cas, l'ancien ministre du Commerce a fait une sortie surprenante.

Côte d'Ivoire : Qu'est-ce qui arrive à Roger Banchi ?

Guillaume Soro est en exil depuis bientôt trois années. L'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est sous le coup d'une condamnation à vie. Le natif de Kofiplé et plusieurs de ses compagnons sont en dehors du pays. Parmi ceux-ci figure Roger Banchi.

Ancien ministre du Commerce, M. Banchi exprime son dégoût face à la politique ivoirienne. "La politique ivoirienne ne m’intéresse plus ! La vaste majorité des Ivoiriens même s’en contre-balancent…ou comme dirait l’autre s’en badékoui ! Moi désormais c’est le buzz. Le Père Daloa a un disciple Il pleure et rampe pour voir Serey Dié", a tweeté le soroiste.

Roger Banchi a tenu à décrire le malaise qui frappe actuellement la politique en Côte d'Ivoire. "La politique ivoirienne après avoir été si terriblement meurtrière, est devenue ennuyeuse. Pas de buzz et des cassages de papos très faibles…le Roi 1212 a plus d’audience et de rayonnement que nos chefs de partis politiques !", a ironisé l'ex-rebelle.

En juin 2022, Roger Banchi, on se rappelle, avait annoncé qu'il avait cessé de lutter. "J’ai cessé de lutter. J’ai déposé mes armes. J’ai accepté l’exil qui est plus vrai qu’un faux pays. Je me suis tourné vers Dieu, le Tout Puissant, l’Unique ! Le Dieu d’Israël, Créateur du Ciel et de la Terre ! Il fait toujours Justice ! Gloire à Lui Seul !", s'était exprimé le cadre de GPS (Générations et peuples solidaires).