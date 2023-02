Titrologie : Pulchérie Gbalet libérée, Soul To Soul se défend

L’information principale de la titrologie du samedi 4 février 2023 est que Pulchérie Gbalet a été libérée vendredi. La présidente de l’Association citoyenne ivoirienne (ACI) respire l’air de la liberté après plusieurs mois de détention.

Titrologie : Pulchérie Gbalet retrouve enfin la liberté

Pulchérie Gbalet est libre. La presse ivoirienne revient largement sur la libération de la militante de la société civile survenue le vendredi 3 février 2023. "Après 6 mois de prison, Pulchérie Gbalet retrouve enfin la liberté", annonce Le Nouveau Réveil à sa Une.

Pour sa part, Soir Info revient sur la première réaction de Pulchérie Gbalet après sa mise en liberté. "Après sa libération, hier, Pulchérie Gbalet parle", écrit le journal dans sa titrologie.

L’actualité ivoirienne tourne également autour du procès en appel des proches de Guillaume Kigbafori Soro. "Alain Lobognon fait des révélations", fait savoir Soir Info. Le journal révèle également que Souleymane Kamagaté Koné dit Soul To Soul a fondu en larmes à la barre. Sur le même sujet, L’Inter nous apprend qu’Alain Lobognon plaide pour ses droits quand Soul To Soul se défend et accusé.

Dans sa parution du jour, L’Essor n’oublie pas de rappeler que la Semaine nationale de la sécurité routière a été lancée. À cet effet, des gendarmes, des policiers et des patineurs étaient sur les routes, note Soir Info.