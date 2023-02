Côte d'Ivoire : Les boulangers exhortés à ne pas augmenter les prix du pain

Contrairement à l’association dénommée Haut patronat de boulangers, les fédérations de boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire demandent à tous les boulangers de Côte d'Ivoire de maintenir en état les prix de la baguette de pain.

Côte d'Ivoire : Des boulangers réagissent à la menace d'augmentation du prix du pain

Selon les organisations patronales des boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire, il a été annoncé que les trois meuniers ont décidé d'augmenter le prix du sac de farine, ce qui a suscité des inquiétudes chez les consommateurs.

Les fédérations des patrons boulangers et pâtissiers ont informé que depuis janvier 2020, un comité de suivi du secteur de la boulangerie a été mis en place avec le Ministère du commerce pour travailler sur les préoccupations des patrons boulangers, y compris l'augmentation du prix de la baguette de pain.

Les résultats obtenus comprennent la révision de la norme, la détermination de la structure de calcul du prix, la mise en vente de deux types de baguette de pain, le plafonnement du prix de la tonne de farine, l'affichage des prix, etc. Le gouvernement a également délivré une attestation gouvernementale s'engageant à exonérer les meuniers de droits de douanes et à allouer un appui financier aux acteurs de production de farine.

La Fédération Interprofessionnelle des Patrons Boulangers de Côte d'Ivoire et la Fédération des Coordinations Professionnelles de Boulangeries et de Pâtisseries de Côte d'Ivoire demandent à tous les boulangers de Côte d'Ivoire de ne pas augmenter les prix de la baguette de pain.

Elles demandent à l'État d'utiliser les mécanismes existants pour discuter de la question de l'augmentation du coût de la farine et du SMIG. Elles estiment qu'il est important de faire un assainissement du secteur de la boulangerie avant de réviser les prix. Elles demandent un plafonnement des ristournes accordées aux intermédiaires. Elles invitent l'État à mettre en œuvre les engagements pris dans l'attestation gouvernementale du 30 mars 2022, notamment le fonds de garantie et la subvention pour les boulangers. Elles demandent également une fiscalité spéciale en faveur des boulangers et la suspension des redressements fiscaux entrepris contre les entreprises de boulangerie.