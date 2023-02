Côte d'Ivoire: Mme Dominique Ouattara décline ses priorités pour l'année 2023

Les femmes issues de toutes les couches socio-professionnelles du pays ont présenté leurs vœux pour le nouvel an à la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, le vendredi 3 février 2023, à la Résidence Présidentielle à Abidjan Cocody.

Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d’Ivoire :« En 2023, les femmes et les enfants demeureront au cœur de nos actions, en particulier ceux en situation difficile»

Après deux ans d’interruption à cause de la pandémie de la COVID-19, cette cérémonie a enregistré la participation des épouses de Présidents d’institution, des Ministres du Gouvernement, des Ambassadeurs et des membres du corps diplomatique, des membres du corps préfectoral, des élues, des épouses de leaders politiques, des présidentes et directrices générales et de bien d’autres personnalités.Elles étaient près de 200 femmes de toutes les couches socio-professionnelles du pays à se retrouver dans le jardin de la résidence présidentielle afin de présenter leurs vœux de nouvel an et traduire leur admiration à la Première Dame, Madame Dominique Ouattara pour ses nombreuses actions au profit des femmes et des enfants.Et comme le veulent les usages, l’épouse du Chef de l’Etat a offert un cadeau à chacune de ses invitées. Les femmes présentes en retour, ont également offert des cadeaux à l’épouse du Chef de l’Etat.Prenant la parole, Madame Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d’Ivoire , a félicité les femmes présentes pour leur contribution inestimable dans le processus de développement du pays.A cet effet, elle les a encouragées à la perfection et à la distinction dans leurs poste et métier respectifs. « Je tiens à vous féliciter pour le travail remarquable que vous réalisez, afin de contribuer à bâtir notre beau pays et donner du bonheur à ceux qui en ont besoin. Vous êtes des femmes d’exception, volontaires et déterminées et chacune de vous joue un rôle primordial dans le développement de notre grande nation. Vos fonctions respectives vous placent au centre des défis sociaux, environnementaux et économiques que doit relever la Côte d’Ivoire. Je vous encourage à cet effet, à persévérer dans l’excellence et la distinction. Vous avez tout mon soutien », a-t-elle encouragé ses invitées.Avant de leur souhaiter une bonne et heureuse année 2023 aux membres de leurs familles et à elles-mêmes. « Je vous souhaite à toutes, une très belle année 2023, empreinte de santé, de joie et de succès pour vous-même, vos familles respectives et tout votre entourage », a souhaité Madame Dominique Ouattara.Aussi, en ce qui concerne les perspectives pour la nouvelle année 2023, Madame Dominique Ouattara a réaffirmé son souhait de renforcer ses actions au profit des femmes et des enfants en situation difficile.« En 2023, les femmes et les enfants demeureront au cœur de nos actions, en particulier ceux en situation difficile. Et la cérémonie de présentation des vœux de ce jour, me donne l’opportunité de réaffirmer mon engagement à œuvrer sans relâche pour le bien-être de nos concitoyens. Je sais pouvoir compter sur votre disponibilité, pour que nous puissions continuer à donner de l’amour à nos enfants, à nos sœurs et à leurs familles », a affirmé Madame Dominique Ouattara.En outre, l’épouse du Chef de l’Etat, a profité du cadre de cette cérémonie pour égrener le chapelet de quelques-unes de ses actions majeures réalisées au cours de l’année 2022 à ses invitées. Ainsi, l’organisation du 8ème dîner de gala de la Fondation Children Of Africa, le fonctionnement de l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville, les activités du Bibliobus, la distribution des kits scolaires à l’occasion de la rentrée des classes, l’arbre de Noël de la Fondation Children Of Africa et bien d’autres engagements.Au titre de ses activités en tant que Première Dame, Madame Dominique Ouattara a partagé son engagement pour le bien-être des personnes les plus vulnérables. Un engagement reconnu et salué qui d’ailleurs lui a valu d’être distinguée l’année dernière en tant que Grand Officier dans l’Ordre National de Côte d’Ivoire.Elle a également évoqué son engagement pour l’émancipation des femmes à travers le Fonds d’Appui aux Femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI) qui a permis à ce jour à 350.000 femmes d’accéder à des microcrédits pour financer leurs activités génératrices de revenus.Madame Nassénéba Touré, Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant et porte-parole des femmes présentes, a traduit toute l’admiration et la reconnaissance des femmes à Madame Dominique Ouattara pour ses nombreuses actions pour le bien-être des enfants et des femmes.« Les ivoiriens sont témoins de la manifestation de votre générosité », a déclaré Madame la Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant. C’est pourquoi au nom des femmes de Côte d’Ivoire, elle a tenu à présenter ses vœux les meilleurs pour le nouvel an.Madame Suhad Belliard, Ambassadrice de France et Présidente du Groupe des Ambassadrices a, également traduit aux noms des épouses des Ambassadeurs accrédités en Côte d’Ivoire, ses vœux à la Première Dame. Madame Belliard, épouse de l’Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, a traduit toute son admiration pour l’épouse du Chef de l’Etat qui est un modèle de vertu et de don de soi pour les plus faibles.Elle a terminé en réitérant l’engagement de son Association à soutenir les actions de bienfaisance de la Fondation Children Of Africa.Notons que la note musicale de la soirée a été assurée par Lionnel et ses musiciens qui ont parcouru pour le plus grand bonheur de la Première Dame et de ses invitées quelques-unes des plus grandes chansons des 60 dernières années.