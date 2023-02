Tiassalé - Pierre Dimba: "Je félicite Alpha Sanogo pour ce qu'il fait pour nos parents"

Le ministre Pierre Dimba, par ailleurs président du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa, était aux côtés de son collaborateur Alpha Sanogo, le vendredi 3 février 2023 à Tiassalé. Ce qu'il s'est passé.

Tiassalé: Le ministre Pierre Dimba félicite Alpha Sanogo pour ses nombreuses actions en faveur des populations

Le Ministre de Santé, de l'hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, a offert 3000 licences et des ballons de football et d'handball aux élèves de Tiassalé pour les compétitions de l'OISSU 2023. C'était ce vendredi 3 février 2023 à salle de la préfecture de la ville, en présence du préfet Vakaba Koné. Ce sont 3000 licences sportives et 220 ballons dont 110 de handball et 110 de football, qui ont été remis ce 3 février 2023, aux responsables des établissements scolaires du département de Tiassalé par le ministre Pierre Dimba qui avait à ses côtés, son plus proche collaborateur, Alpha Sanogo. Le président du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa a fait savoir que ce geste s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Alassane Ouattara.

''Quand le chef de l'État a décrété 2023 comme l'année de la jeunesse, il a voulu attirer notre attention pour que cette année, de façon particulière, nous agissions pour les jeunes, pour que ces jeunes prennent toutes leurs places auprès de nos parents, dans la construction de notre pays. Je suis heureux de participer aux côtés du parrain naturel, Sanogo Alpha, à la remise des licences et des ballons pour l'entraînement des jeunes dans leurs différents lycées (...) Le sport rapproche les peuples, le sport est un moyen de prévention de la santé'', a-t-il indiqué, non sans exhorter les élèves de Tiassalé à se démarquer positivement durant les compétitions Oissu.

Après avoir rassuré les populations de sa disponibilité à être toujours à leurs côtés, le ministre Dimba N'Gou Pierre a adressé ses félicitations à Alpha Sanogo pour ses nombreuses actions en faveur des populations de la localité. '' Avec Alpha Sanogo, quelqu'un qui est très engagé et qui est au service de son peuple, nous ferons chaque jour ce qu'il faut pour que nos parents, depuis l'enfance jusqu'au troisième âge, soient vraiment mis dans de meilleurs conditions'', a-t-il promis.

Puis d'ajouter : ''Je voudrais vraiment féliciter Alpha Sanogo pour ce qu'il fait. Tu sais ce que nous nous disons: il faut donner un peu de ce que nos parents nous ont donné. Tout est parti d'ici et nous devons venir leur rendre ce qu'ils nous ont donné et c'est ce que tu es en train de faire. En tout cas, félicitations'', a-t-il soutenu. Exprimant sa gratitude à Alpha Sanogo qui parraine cette année 2023 les compétitions de l'OISSU dans le département de Tiassalé, la représentante du DG de l'OISSU, Mme KONÉ Kofoli, a invité les autorités compétentes, les cadres, les élus et les premiers responsables de l'éducation nationale à s'impliquer davantage dans l'organisation des compétitions partout en Côte d'Ivoire.