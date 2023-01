Côte d'Ivoire: Dimba Pierre veut créer des champions dans l'Agnéby-Tiassa

Après le village de Wahin, c'est Grand-Morié, chef-lieu de la sous-préfecture du même nom, qui a accueilli, le dimanche 29 janvier 2023, le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, Dimba Pierre, pour l’inauguration d'une unité de transformation de manioc. Venues de tout le canton Morié, les populations ont pris d'assaut le terrain de football de Grand-Morié pour communier avec leur hôte.

Dimba Pierre, président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa:" Notre objectif est de favoriser l’éclosion de champions qui vont travailler à la richesse en soutenant l'économie locale"

"Monsieur le ministre, les femmes de la sous-préfecture de Grand-Morié vous disent merci. Merci beaucoup pour le don de cette usine d'Attiéké. En nous offrant cette infrastructure moderne, vous marquez votre détermination à lutter contre la précarité et à voir vos mères, vos sœurs et vos filles se prendre en charge afin de contribuer au développement de notre département et de notre région. Nous savons que c'est une préoccupation majeure pour vous de les voir épanouies, indépendantes et entreprenantes car elles représentent les fondations des familles, chevilles ouvrières de tout foyer", a souligné Dr Laubouet Véronique, porte parole des femmes de la sous-préfecture de Grand-Morié.

Dr Hubert Yavo, porte-parole des populations, est, quant à lui revenu sur les opportunités qu'offre cette usine. "Cette unité de fabrication de l'Attiéké sera une source de revenus pour nos braves femmes dont l'activité principale est l'agriculture. Elle est un pourvoyeuse d'emplois, un facteur de réduction des efforts, de gain de temps, de réduction de la perte de manioc et d'augmentation de la production d'Attiéké", a-t-il exposé, en présence du corps préfectoral, des chefs traditionnels, des élus et cadres et de toutes les forces vives des sous préfectures d'Attobrou et de Grand-Morié. D'un coût global de 75 millions de FCFA, l'unité de transformation de manioc de Grand-Morié, est la quatrième du genre, fonctionnelle sur les six que compte la région.

L'occasion était toute trouvée pour Dimba Pierre, président du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa, de réitérer son engagement à réduire la pénibilité du travail des femmes tout en optimisant leur productivité. "Le Conseil et moi avons pris l'engagement, il y a 4 ans d'équiper toutes les sous-prefectures d'usine de transforation de manioc afin de permettre aux femmes d'augmnter leur productivité. Ce qui leur permettra de satisfaire les besoins au niveau local voire national(...) Vous savez qu'autour de ces usines, c'est plusieurs chaines de valeur qui vont se développer, notamment: la création de champs de manioc, le transport, la commercialisation des dérivées du manioc, etc", a révélé le président du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa, à l'issue de la visite des locaux de l'usine.

A en croire Dimba Pierre, le Conseil régional mettra pour 2023, environ 800 millions de FCFA pour la création d'activités génératrices de revenus(AGR) à l'intention des jeunes et des femmes. "Notre objectif est de favoriser l’éclosion de champions dans notre région, qui vont travailler à la richesse en soutenant l'économie locale", se projette-t-il.

Tizié TO Bi

Correspondant régional.