Côte d'Ivoire : La mère de Soul To Soul prête à le rejoindre en prison

En Côte d'Ivoire, au moment où le procès en appel des proches de Guillaume Soro a été renvoyé, la mère de Soul To Soul parle à Alassane Ouattara. Elle a confié un message à El Hadj Mamadou Traoré.

Le procès en appel de 12 proches de Guillaume Kigbafori Soro, dont Koné Kamagaté Souleymane dit Soul To Soul, a été renvoyé au jeudi 2 février 2023. Selon El Hadj Mamadou Traoré, ce sont les avocats de la défense qui ont sollicité ce renvoi, car ils ont observé une "anomalie dans la procédure".

La veille de l'ouverture du procès, la mère de Soul To Soul a confié un message à Alassane Ouattara, a révélé El Hadj Mamadou Traoré. "Voici le message qu'elle m'a dit de transmettre à Alassane Ouattara, le chef de l'État. Elle me charge de lui dire qu'elle souhaite remplacer son fils en prison, car c'est de sa faute s'il purge en ce moment sa peine. Elle dit qu'elle sait que son fils est innocent de toutes les accusations portées contre lui en ce qui concerne une quelconque tentative de coup d'État contre le chef de l'État. Elle dit qu'elle sait que son fils paye en ce moment pour sa fidélité et sa loyauté à son autre fils Guillaume Soro", a déclaré le cadre de GPS (Générations et peuples solidaires).

À en croire ce proche de Guillaume Soro, la mère du chef de protocole de l'ex-président de l'Assemblée nationale soutient que c'est l'éducation qu'elle a donnée à Soul To Soul que ce dernier a failli être tué en décembre 2000 à la RTI et à l'école de police après avoir subi des tortures.

"Et c'est cette éducation de fidélité et de loyauté qu'elle lui a donnée qui a fait que son fils Soul To Soul s'est donné à fond pour la cause d'Alassane Ouattara quand ce dernier était dans l'opposition et traqué par les différents pouvoirs. Elle sait le lien très fort qui unit ses deux fils ,Guillaume Soro et Soul To Soul. Aujourd'hui, pour elle, c'est comme Soul To Soul et Guillaume Soro sont issus de la même mère", a poursuivi Mamadou Traoré, qui ajoute que la maman de Soul To Soul est prête à aller derrière les barreaux afin que son fils retrouve la liberté.