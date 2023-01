Côte d'Ivoire: Encore 07 morts dans un accident de la route à Tanda

La route a encore tué ce mardi 31 janvier. Après le drame survenu, lundi, sur l’axe Divo-Lakota, c’est au tour de la ville de Tanda d’enregistrer un autre accident de la route ce mardi matin.

Accident à Tanda: Collision meurtrière entre un véhicule de type Massa et un camion

L’accident est arrivé par le fait du Massa, un minicar de transport, et un camion benne. Les deux véhicules sont entrés en collision occasionnant au moins sept morts et plusieurs blessés graves, mardi 31 janvier, rapporte l’Agence Ivoirienne de Presse et plusieurs plateformes de réseaux sociaux qui ont commencé à partager des vidéos amateurs sur la Toile.

Les causes de l’accident restent inconnues pour l’instant. Mais selon des témoignages, cet accident est dû à l’incivisme du conducteur de Massa qui, roulant à vive allure, a perdu le contrôle du véhicule.

L'accident de circulation survenu lundi 30 janvier 2023 sur l'axe Divo-Lakota, a fait 2 morts et une quarantaine de blessés dont quatre graves.

Le véhicule UTB en provenance de Divo pour Soubré a fait une sortie de route à 07 kilomètres de Lakota, en abordant un virage sous une fine pluie. Le conducteur aurait perdu le contrôle de son engin qui s'est renversé sur le bas-côté.