Mali-MINUSMA: La France condamne l’expulsion du directeur de la division droits de l’homme

La France n’a pas mis de temps pour réagir à l’expulsion de Guillaume Ngefa du Mali. Les autorités françaises ont vivement condamné la décision de la junte malienne "d’exiger le départ du directeur de la division droits de l’homme de la MINUSMA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali).

Mali : La France salue l’engagement de la MINUSMA

Les autorités de la transition au Mali ont donné 48 heures à Guillaume Ngefa, directeur de la division droits de l’homme de la MINUSMA pour quitter le territoire malien. Le pouvoir d’Assimi Goita s’insurge contre les "agissements déstabilisateurs et subversifs" du fonctionnaire international.

Au lendemain de cette décision, la France a réagi par l’intermédiaire de son ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. En effet, l’Élysée condamne "vivement la décision prise par la junte malienne d’exiger le départ du directeur de la division droits de l’Homme de la MINUSMA, M. Guillaume Ngefa".

Par ailleurs, les autorités françaises ont salué "l’engagement et le travail de la MINUSMA et de sa division des droits de l’homme qui ont permis de mettre au jour les violations graves des droits de l’Homme et du droit international humanitaire dont les populations maliennes sont victimes et dont se sont notamment rendus responsables les groupes terroristes mais aussi les mercenaires russes de Wagner".

"Le Conseil de sécurité et le Secrétaire général des Nations unies, dans sa dernière revue stratégique, ont souligné la nécessité pour le Mali de respecter l’intégralité du mandat de la MINUSMA, y compris s’agissant des droits de l'homme", a rappelé le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères.

Pour sa part, la MINUSMA a profondément regretté la décision d’expulsion avant de réaffirmer "son engagement à continuer à œuvrer, en toute impartialité, à l’exécution de son mandat en matière de promotion et de protection des droits de l’homme, qui constitue une composante importante des efforts de stabilisation du Mali".