Séisme en Turquie : Le joueur Christian Atsu retrouvé vivant mais blessé

Christian Atsu, sociétaire de Hatayspor, un club turc de première division en Turquie, a été cité depuis lundi parmi les nombreuses victimes du séisme dévastateur qui a enregistré des milliers de morts et de blessés en Turquie et en Syrie. Annoncé disparu, l’international ghanéen a été retrouvé vivant mais blessé, ce mardi 7 février 2023, selon Le Parisien.

Turquie : Christian Atsu n’est pas mort

Il y a eu plus de peur que de mal pour l’ancien joueur de Chelsea et de Newcastle. A en croire Le Parisien, un des dirigeants de Hatayspor, son club actuel, c'est ce mardi matin que Christian Atsu a été retrouvé vivant après avoir passé plusieurs heures sous les décombres, après le séisme dévastateur qui a secoué la Turquie et la Syrie, lundi 6 février 2023. Et ce, à travers un communiqué effectué sur une radio turque ce mardi matin.

« Christian Atsu a été sorti blessé, précise le dirigeant de Hatayspor sur Radyo Gol. Notre directeur sportif, Taner Savut, est malheureusement sous les décombres. Hatay a été profondément affecté. Nous nous dirigeons vers la fin des heures les plus dangereuses », a-t-il précisé.

Agé de 31 ans, le meilleur joueur de la CAN 2015, par ailleurs, ancien ailier des Black Stars du Ghana ne fera pas parti des milliers de morts enregistrés par ce fléau qui fait couler les larmes dans les deux pays voisins.

En effet, selon notre source d’information, le dernier bilan des deux séismes qui ont frappé le sud-est de la Turquie et la Syrie, fait état de 4300 morts et plus de 16000 blessés en Turquie et plus de 1500 morts en Syrie. Actuellement, les différentes compétitions ont été stoppées et le temps est consacré aux recherches et aux deuils.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci