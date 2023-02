Côte d'Ivoire: Bolloré accueille de jeunes diplômés dans son École du transit

Le lancement du programme "École du transit" de Bolloré Transport & Logistics Côte d’Ivoire a eu lieu le mercredi 1er février 2023. Avec l’appui du ministère de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, l’entreprise s’engage à offrir de meilleures perspectives aux jeunes étudiants à travers u e formation de six mois.

Côte d'Ivoire : Bolloré forme 30 jeunes diplômés pendant six mois

Ce sont au total 30 jeunes diplômés de niveau Bac +2/3 en logistique ou en commerce international qui ont été accueillis à Bolloré Transport & Logistics, notamment au sein des directions opérationnelles de l’entreprise. Ils bénéficieront d’une formation de six mois à la gestion des contentieux douaniers et des régimes suspensifs, aux outils informatiques, à la facturation, et à l’anglais du transitaire. Ils ont pour objectif d’exercer en tant que passeur en douane, déclarant en douane ou encore agent transit.

Les apprenants sont répartis entre les différents services de la direction des solutions logistiques, et découvrent les différentes missions qui leur seront confiées. Ces étudiants bénéficient de l’encadrement de 15 managers de l’entreprise et du soutien de 3 experts de l’Agence Emploi-jeunes.

« La formation est un excellent levier pour accompagner les jeunes vers l’emploi et pour les aider à construire leur avenir. C’est pourquoi je me réjouis du démarrage effectif de notre programme « École du Transit », qui facilitera l’insertion professionnelle des jeunes diplômés. Nous sommes fiers de pouvoir agir aux côtés du gouvernement pour faire de l’année 2023, l’année de la jeunesse comme l’a souhaité le Chef de l’Etat. », a laissé entendre Joël Hounsinou, directeur général de Bolloré Transport & Logistics Côte d’Ivoire.

Après cette phase pilote, le programme sera étendu à un plus grand nombre de jeunes, grâce à un partenariat signé par Bolloré Transport & Logistics Côte d’Ivoire avec le Fonds de développement de la formation professionnelle (FDFP).

En sa qualité de premier employeur du secteur de la logistique en Côte d’Ivoire, Bolloré Transport & Logistics offre ainsi la possibilité aux jeunes Ivoiriens, de bénéficier d’une expérience pratique au sein de ses ateliers et plateformes logistiques, dans l’optique de créer des vocations et d’améliorer l’employabilité.