Miss Kouassi Marlène: ''Succéder à Olivia Yacé n'a pas été chose facile''

Plusieurs mois après avoir succédé à Olivia Yacé, Kouassi Marlène Kany, sacrée Miss Côte d'Ivoire 2022, pense avoir été à la hauteur durant son mandat. Ce qu'elle a dit lors du lancement du concours Miss Côte d'Ivoire 2023, jeudi dernier.

Kouassi Marlène Kany (Miss Côte d'Ivoire 2022) : ''J'ai réussi à me surpasser''

Élue Miss Côte d'Ivoire 2022, la belle Kouassi Marlène Kany a eu la lourde tâche de succéder à Olivia Yacé, Miss Côte d’Ivoire 2021, qui a vraiment marqué son mandat. En effet, la fille du maire de la commune de Cocody a fait honneur à la Côte d’Ivoire lors de la finale du concours Miss Monde en mars 2022 à Porto Rico.

La reine de beauté ivoirienne a décroché la place de 2ème dauphine. Ce qui signifie qu’elle fait partie du TOP 3 des plus belles femmes du monde. Une sacrée performance qui fait aujourd’hui d'Olivia Yacé, une référence.

Consciente de l'énorme responsabilité qui l’attendait, Kouassi Marlène Kany espérait faire mieux que sa prédécesseure. "On est tous unanimes sur le fait que MISS OLIVIA YACÉ a élevé le niveau du concours Miss CI en 2021. Je ne dirai pas que je ferai pareil qu'elle, peut-être que je ferai plus qu'elle parce que, chacune de nous a sa personnalité. Pendant mon mandat, je viendrai en aide aux personnes en décrochage scolaire, c'est-à-dire les personnes qui, à un moment donné de la vie, ont dû abandonner les études pour plusieurs raisons, afin de leur redonner la chance d'embrasser une carrière professionnelle", a-elle confié à First Mag quelques jours après son sacre.

Plusieurs mois après, la belle Kouassi Marlène Kany va bientôt céder sa couronne. Le lancement de l'édition 2023 de Miss Côte d'Ivoire, s'est tenu jeudi à Abidjan. Et l'actuelle reine de beauté ivoirienne pense avoir été à la hauteur.

"Je vais passer bientôt le flambeau à la nouvelle reine de Beauté, j'avoue que c'est avec un pincement au cœur. La couronne de MISS Côte d'Ivoire, c'est comme un trésor, quand on l'a en sa possession, c'est difficile de s'en défaire mais malheureusement c'est ainsi, c'est une tradition, je dois la passer à mon tour. Succéder à ma prédécesseuse n'a pas été chose facile, mais j'ai réussi à me surpasser et ce, grâce au COMICI, à ma famille, à mes amis(es), à mes fans et à la presse. Merci de m'avoir faire passer du rêve à la réalité, le chemin est encore long, j'espère qu'on pourra le faire ensemble. Je tiens à dire un MERCI SPÉCIAL aux membres du COMICI, pour tout le travail qu'ils font pour permettre aux jeunes filles de réaliser leur rêve et de se propulser au sommet. Beaucoup ne comprendront pas mais il faut les fréquenter pour savoir qu'en dehors de la couronne qu'ils nous donnent, ils nous apportent une certaine maturité et une assurance qu'on emportera tout au long de notre vie. Je tiens aussi à dire aux futurs candidates de rester authentiques, de croire en leur rêve et surtout de croire en elles", a-t-elle soutenu.