Bouaké Kpo-Kahankro: La vraie raison de la condamnation des deux féticheurs

Le procureur de la République a tenu à faire des précisions sur la condamnation de deux supposés féticheurs dont le fétiche aurait entraîné une série de morts d'hommes dans le village de Kpo-Kahankro, dans la Commune de Bouaké. Ci-dessous, son communiqué.

Maladie mystérieuse à Bouaké Kpo-Kahankro: Les condamnés l'ont été pour pratiques de charlatanisme susceptibles de troubler l’ordre public

Courant décembre 2022, une série de morts endeuillait la localité de Kpo-Kahankro dans la Commune de Bouaké. Ces décès inexpliqués suscitaient de nombreuses rumeurs dont celle liée à la présence d’un fétiche au domicile du premier notable du Chef de village, qui a manqué de se faire lyncher par la population.

Exfiltré avec le concours de la Gendarmerie Nationale, le notable, interrogé, affirmait avoir acquis ledit fétiche à l’origine des troubles, des mains d’un médium, lequel était interpellé à son tour. Le notable et le prétendu médium ont par voie de conséquence été poursuivis pour pratiques de charlatanisme susceptibles de troubler l’ordre public, en application de l’article 237 du Code Pénal, et non pour avoir été à l’origine de quelque décès que ce soit.

Passés en jugement le jeudi 9 février 2023, ils ont été condamnés à cinq (5) ans d’emprisonnement ferme et à 500 000 F CFA d’amende, chacun. Quant aux décès survenus, l’enquête suit son cours normal pour en déterminer les causes et sera davantage éclairée par les analyses toxicologiques ordonnées par la Parquet suite à l’autopsie pratiquée en date du 07 décembre 2022.

Le Procureur de la République tient à faire savoir qu’il n’est pas conforme à la réalité juridique de dire que les condamnations prononcées l’ont été en lien avec les décès survenus. Ces condamnations résultent plutôt du trouble à l’ordre public villageois, consécutif à l’implantation d’un fétiche dans ladite localité.

Fait au Parquet de Bouaké, le 10 février 2023

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

YEO ABEL NANGBELE.