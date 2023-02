Le DG de NKL International Company exhorte la jeunesse à entreprendre

Le vendredi 10 février 2023, s'est tenue au Jardin du Rail au Plateau, une conférence de presse de la société NKL International Company. C'était l'occasion pour le Directeur Général de cette jeune entreprise citoyenne, M. N'da Kouamé Lemissa, de présenter le bilan de l’année écoulée ainsi que les perspectives pour 2023.

« Mi Soua », un produit NKL International destiné à donner un toit aux personnes à revenus modestes

Avec pour domaine de prédilection, le transport VTC(Véhicules avec chauffeur), les BTP, le e-commerce et les investissements, N'da Kouamé Lemissa a exhorté la jeunesse à entreprendre en vue de contribuer à l’essor économique du pays.

«Nous devons nous mettre au travail, car nous sommes les héritiers de la Côte d’Ivoire de demain et cet héritage, nous devons le mériter. Nous allons défendre ces valeurs de sorte que notre pays soit, un pays qui peut se reposer sur sa jeunesse », a-t-il suggéré. Emboitant ainsi le pas au Président de la République, Alassane OUATTARRA qui a décrété cette année, "année de la jeunesse".

Au titre du bilan, il s’est réjoui de ce que le projet de souscription au plan flexible d’acquisition de véhicules de transport ait permis d’en livrer 150 sur un objectif de 200 en 2022. Pour lui, ce résultat est « plutôt satisfaisant » au regard de certaines contraintes observées. Idem pour le produit « Asso mon taxi » qui permet aux adhérents d’avoir une rente mensuelle grâce à des investissements.

Après avoir fait ses preuves dans le milieu du transport urbain en Côte d’Ivoire, NKL International Company a jugé bon de mettre en place un produit dénommé ‘’Mi Soua’’ qui signifie en langue Baoulé (peuple Akan du centre de la Côte d’Ivoire), ‘’Ma Maison’’. En phase expérimentale à Mankono, N’Dotré et Yamoussoukro, ce projet devrait croître cette année pour offrir des emplois aux jeunes, a annoncé le PDG de NKL International Company SARL.

« Mi Soua » est un produit innovant destiné à toutes les personnes ayant un projet de construction immobilier. La compagnie les accompagne dans la réalisation intégrale de leurs maisons à travers un apport initial de 35%, les 65% restants étant couverts par l’entreprise sur une période maximum de deux ans. Concrètement, a-t-il expliqué, une personne ayant un terrain ou un chantier et qui éprouve des difficultés à construire son toit est appuyée par NKL, quelle que soit la localité, pour sa réalisation complète.

Par ailleurs, M. N’da Kouamé envisage d’accompagner les personnes à revenus modestes tels les planteurs à acquérir une maison à un coût maximum de 10 millions FCFA, construite avec du géo-béton et disposant de toutes les commodités. Pour tous ces projets, il invite les Ivoiriens à faire confiance à l’entreprise née il y a cinq ans, avec une centaine d’emplois directs et près de 300 indirects créés. « NKI se veut jeune, dynamique et sérieuse », selon le promoteur qui s’est adjugé déjà plusieurs prix tant en Côte d’Ivoire qu’à l’étranger.

Les prix rafflés par l'entreprise en 2022 sont entre autres, le lauréat du Grand Prix du Transport à la 7è édition du Grand Prix Life Builders à Yamoussokro, le Prix de la meilleure entreprise VTC à la 4è édition des Awards des Entreprises et Institutions socio-économiques, le prix de la révolution du transport privé à la Nuit des Étoiles des Entreprises d'Abidjan(NEEA).

Aussi le DG N'da Kouamé Lemissa a été nommé Ambassadeur de la paix accrédité par l'organisation Internationale pour la Recherche de la Paix (OIPR), très prochainement il sera distingué à Dubaï pour ses actions citoyennes à la 5è édition de " Africa Emirati Conference".