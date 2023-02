Côte d'Ivoire : À quoi va ressembler l'alliance RHDP-FPI ?

Le Front populaire ivoirien (FPI) et le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) se préparent à s'engager dans une alliance politique historique en Côte d'Ivoire. Mais jusqu'où Pascal Affi N'guessan et Alassane Ouattara sont-ils prêts à aller ?

Côte d'Ivoire : Ce qu'il faut savoir de l'alliance entre le FPI et le RHDP ?

Pascal Affi N'guessan tient le bon. En effet, le président du Front populaire ivoirien a réussi convaincre Alassane Ouattara de s'engager dans une alliance politique. Pourtant, le président ivoirien avait ouvertement refusé toute coalition entre le RHDP et le FPI.

"Quand d’autres partis veulent une alliance tel que le FPI, je lui ai dit, on n’a pas la même culture, on n’a pas la même philosophie politique, mais je dis que l’UDPCI est membre fondateur du RHDP donc va dire à tous tes jeunes frères et sœurs que leur place est dans le RHDP", avait sèchement répondu le chef de file des houphouëtistes en septembre 2022. C'était à l'occasion d'une cérémonie pour souhaiter la bienvenue à Albert Mabri Toikeusse, qui rejoignait de nouveau le RHDP.

Finalement, Alassane Ouattara a baissé la garde. Le numéro un ivoirien a donné son accord pour une alliance avec l'ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo. La grande question est de savoir comment va se concrétiser le nouveau pacte entre le FPI et le RHDP.

Selon le magazine Jeune Afrique, il n'est pas prévu une fusion du FPI au sein du parti au pouvoir. Notre source mentionne que ni Alassane Ouattara ni Pascal Affi N'guessan ne sont favorables à cette option. On apprend qu'il s'agit plutôt d' "un accord-cadre, assorti d’un accord d’application au plan électoral ".

Le patron du FPI rejette les accusations de traitrise qui pèsent sur lui depuis son rapprochement du camp présidentiel. "Nous avons toujours assumé nos positions et personne ne peut parler de traitrise puisque l’on sait mon parcours politique. Tout le monde sait les actes que j’ai posés et les risques que j’ai pris (…) Il est vrai que sur le moment, un certain nombre de personnes qui ne sont pas suffisamment matures ne comprennent pas. Mais tout le monde se rendra compte par la suite que c’est la voie qu’il fallait choisir", avait-il déclaré lors d'un débat télévisé.