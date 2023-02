PDCI - Régionales Lôh-Djiboua: Pourquoi Bédié doit faire confiance à Me Zéhouri

Les candidats à la candidature pour les élections municipales et régionales de cette année 2023, désireux de porter les couleurs du PDCI-RDA, sont toujours en attente de la décision finale du président Henri Konan Bédié. Mais, dans la région du Loh-Djiboua, l'erreur à ne pas commettre, serait celle de désigner un candidat autre que Me Zéhouri Bertin Paul-Arnaud qui reste, de loin, le meilleur cheval à même de défendre valablement les couleurs du parti septuagénaire face à l'ogre Amédé Kouakou, candidat du RHDP.

Élections régionales 2023: Me Zéhouri Bertin, le meilleur cheval du PDCI dans le Loh-Djiboua

Un des trois candidats à avoir déposé son dossier de candidature à la suite de l'appel à candidatures, lancé par le PDCI-RDA en avril 2022, Me Zéhouri Bertin Paul-Arnaud, présente assurément le meilleur profil pour défendre les couleurs du parti septuagénaire lors des élections régionales qui s'annoncent palpitantes dans la région du Loh-Djiboua.

En phase avec les populations, le Notaire-conseil ne se lance pas en territoire inconnu. À la tête l’ODAP-CI (Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité en Côte d'Ivoire), cette association de développement local créée par les fils et filles du LOH-DJIBOUA, Zéhouri Bertin Paul Arnaud ne cesse de multiplier les actions en faveur des populations les plus défavorisées.

Sous son impulsion, l’ODAP-CI participe depuis sa création en 2016, à la promotion du bien-être des jeunes, à l'autonomisation des femmes et au rayonnement de la chefferie traditionnelle dans la région. Son leitmotiv: lutter contre la pauvreté et l'ignorance à travers une assistance médicale matérialisée par le don d'une ambulance médicalisée qui dessert toute la région ; le renforcement de la sécurité dans certaines zones; le reprofilage des pistes villageoises et des routes non bitumées. La liste n'est pas exhaustive.

Enrichi de sa participation aux élections régionales de 2018 face à feu Zakpa Komenan, et législatives de mars 2021 face au ministre Amédé Kouakou Koffi, Me Zéhouri Bertin apparaît comme seul capable de porter les aspirations des militants, secrétaires de sections, délégués et présidents des structures spécialisées du PDCI Loh-Djiboua, si le président Henri Konan Bédié lui accordait sa confiance.

KOÏTA Mamadou: "Nous sommes heureux d’accueillir Maître ZEHOURI dans nos rangs"

D'ailleurs, n'est-il pas celui qui a permis au plus vieux parti, de retrouver un regain de vitalité et de fraîcheur depuis sa désignation en qualité de délégué PDCI Divo commune 2? "Nous sommes heureux d’accueillir Maître ZEHOURI dans nos rangs", n'a pas manqué de se réjouir KOÏTA Mamadou, l’un des doyens du PDCI-RDA dans le Loh-Djiboua.

Jusque-là, la bataille pour le contrôle de la région, est pour l'instant, à l'avantage du RHDP qui a remporté les élections précédentes ainsi que les législatives 2021. Après avoir tiré toutes les leçons de ses échecs précédents, Me Zéhouri Bertin affûte ses armes pour gagner les futures échéances électorales de 2023 dont les enjeux s’annoncent laborieux.

«Je me sens bien accueilli au PDCI, notre parti (…) J’appelle au rassemblement de tous pour faire gagner le PDCI lors des élections à venir, non seulement dans notre région, mais aussi en Côte d’Ivoire (...) Nous allons donc (...) travailler pour que le PDCI-RDA renoue avec la victoire dans toute la région du Loh-Djiboua », a-t-il promis au président Henri Konan Bédié.

Désigné Flambeau du Développement de la région du Lôh-Djiboua en 2016, Maître Bertin ZÉHOURI est un cadre très actif sur le terrain politique de la région. Il s’est présenté à deux reprises sous la bannière indépendante aux élections locales avant son adhésion au PDCI dont il se dit « séduit par la politique de son Président, son excellence Henri Konan Bédié ».

La responsabilité de la victoire prochaine du PDCI-RDA repose désormais sur les épaules de Me Zéhouri Bertin

La responsabilité de la victoire prochaine du PDCI-RDA repose désormais, sauf cas de force majeure, sur les épaules de Me Zéhouri Bertin. Un défi qu'il se dit prêt à relever avec une synergie de toutes les forces et énergies des militants et sympathisants du PDCI. Dans le cas contraire, ce serait le boulevard pour la victoire du RHDP.

"Les décideurs au sommet ne doivent pas céder face au mensonge et au chaos que certains veulent semer dans le parti dans le Loh-Djiboua. Le choix de Zéhouri sera le seul moyen pour le PDCI de gagner les élections régionales", insiste un secrétaire de section.

Rappelons qu'en plus d'être un des pionniers de l'Eglise Méthodiste au monde pour les oeuvres sociales, Me Zéhouri est détenteur de plusieurs distinctions au titre de Meilleur acteur du développement du Lôh-Djiboua, octroyées par diverses organisations nationales et internationales. En 2021 et 2022, il a obtenu les prix de Meilleur office notarial et Meilleur notaire de Côte d'Ivoire. Et plus récemment, une distinction en qualité d’Ambassadeur de la Paix, décernée par l'ONU à travers l’Organisation internationale pour la recherche de la paix (OIRP).