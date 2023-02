Défaite de Lens - Seko Fofana: ‘’ J’ai un peu moins de réussite en ce moment‘’

Le capitaine du Racing Club de Lens, Seko Fofana, a fait un constat assez amer, dimanche, après la défaite de son équipe face à l’Olympique Lyonnais sur le score de (2-1) à l’occasion de la 23è journée de la Ligue 1 française.

Seko Fofana : ''On doit retrouver de la confiance pour remettre en marche la machine''

Considéré comme le fer de lance de son équipe, le capitaine lensois, Seko Fofana, a été méconnaissable dans son utilisation du ballon, dénaturant bien trop souvent le jeu, contre une équipe lyonnaise où se trouvait le défenseur ivoirien Sinaly Diomandé. Auteur de plusieurs pertes de balles dans son camp en première mi-temps, Seko Fofana n’a vraiment rien montré d’excitant en seconde période à part une belle demi-volée à la (71e) minute, mais repoussée par le portier lyonnais. A la fin du match, Seko Fofana qui avait brillé durant la première phase du championnat, a reconnu sa baisse de forme actuelle.

« Ce soir, nous avons fait le maximum. Ils n’étaient pas meilleurs que nous, mais on a commis quelques erreurs et ils gagnent. Il y a de la déception car on a perdu énormément de points sur ces dernières semaines. Cela se joue à quelques détails, mais on a un Championnat relevé, on voit que nos adversaires travaillent bien sur nous. À nous de trouver les solutions et revenir plus fort. Ce soir, on ne va pas se cacher derrière l’arbitrage, il y a énormément de déception. J’ai un peu moins de réussite en ce moment, mais une saison est très longue. Le plus important, c’est la suite, à moi de revenir plus fort. On est content des garçons qu’on a recrutés. On doit retrouver de la confiance pour remettre en marche la machine », a-t-il assuré, au micro de Prime Video.

Cette méforme de Seko Fofana place ainsi le RC Lens dans une mauvaise passe. En échec sur les quatre derniers matches, les Sang et Or tombent à la quatrième place au classement.