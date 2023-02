Cameroun: Accusé, Yango s'explique et veut dissiper tout malentendu

Au Cameroun, une polémique suscitée autour des tarifs de Yango, a poussé le Ministère des Transports a demandé aux transporteurs camerounais de suspendre l'utilisation des plateformes numériques Yango. Soucieux de dissiper tout malentendu, Yango affirme son engagement auprès de ses partenaires et leurs conducteurs au Cameroun. Ci-dessous, l'intégralité de son communiqué de presse.

Cameroun: Yango réaffirme son engagement auprès de ses partenaires et leurs conducteurs

Yango a pris connaissance du communiqué de presse émis par le Ministère des Transports du 06 février 2023 demandant aux transporteurs camerounais de suspendre l'utilisation des plateformes numériques. Nous attirons l'attention sur le fait que Yango est une plateforme numérique internationale fonctionnant via une application mobile et donc, n’est pas un opérateur de transport.

Yango sert les entreprises de transport et leurs clients dans plus de 20 pays et participe activement à la transformation numérique de l'économie en apportant des innovations génératrices de revenus et en créant de nouveaux emplois. Yango s'aligne sur la vision du Gouvernement du Cameroun incarnée par le Chef de l'Etat Paul BIYA dans son discours du 31 décembre 2015: "Il nous faut rattraper au plus vite notre retard dans le développement de l’économie numérique".

Portés par les propos encourageants du Président de la République, nous avons pris la décision d'investir au Cameroun et de lancer la plateforme numérique internationale Yango en novembre 2021. Notre investissement a permis aux entreprises de transport locales d'atteindre une croissance moyenne du chiffre d'affaires de 35% en assurant une meilleure sécurité et un meilleur confort aux passagers. Vu ce qui précède, nous avons été surpris par la décision du Ministère des Transports qui, selon nous, est le résultat d'un malentendu sur le modèle économique de Yango.

Pourtant, on a invité tous nos transporteurs locaux partenaires à se conformer à la nouvelle réglementation en vigueur. Nous soulignons qu'actuellement les activités ne sont pas suspendues au Cameroun. Yango s'est déjà mis à la disposition du Ministère des transports pour obtenir des éclaircissements sur les mesures concrètes que nos partenaires, les opérateurs de transport locaux, doivent suivre pour s'aligner avec le décret 8801 du 10 octobre, car, a notre connaissance, aucun arrêté expliquant ces mesures n'a été publié bien que cela soit stipulé dans le communiqué de presse du ministère.

Yango s'engage auprès des Camerounais, est responsable et conforme à toutes les réglementations appliquées aux plateformes numériques internationales. Nous nous engageons également à soutenir nos partenaires au Cameroun et à trouver avec eux une solution qui pourrait satisfaire toutes les parties concernées. Nous poursuivons notre engagement auprès des autorités camerounaises compétentes afin de dissiper tout malentendu.