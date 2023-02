Rihanna - A$AP Rocky: Retour sur une magnifique histoire d’amour

Amis depuis une décennie, en couple depuis trois années, Rihanna et ASAP Rocky vivent une belle histoire d’amour qui les a vus devenir parents en mai 2022. Le dimanche 12 février 2023, la star barbadienne a révélé en plein show au Super Bowl 2023, sa deuxième grossesse de son compagnon.

Rihanna - A$AP Rocky, jamais deux sans trois

Seulement neuf mois après la naissance de son premier enfant, la chanteuse qui était l'invitée de la mi-temps du Super Bowl 2023 a profité de son retour attendu sur scène pour révéler son ventre arrondi.

A 35 ans, Rihanna à fond dans l'amour aux côtés d' A$AP Rocky

Agée aujourd’hui de 35 ans, Rihanna a donné un cachet encore plus spécial à cette finale de la saison 2022 de la ligue de football américain, événement sportif le plus regardé aux Etats-Unis. S’ils ne sont en couple "que" depuis un peu plus de deux ans, Rihanna et A$AP Rocky se connaissent depuis une décennie et ont forgé au fil des années une amitié solide avant que celle-ci n’évolue en histoire d’amour. C’est en 2012 que le futur couple se rencontre.

En effet, la Barbadienne avait demandé à l’époque au rappeur d'enregistrer un couplet pour le remix de sa chanson "Cockiness (Love It)". De là, sont nées plusieurs collaborations. En mars de l’année suivante, le rappeur, né Rakim Mayers, avait fait la première partie du Diamonds World Tour de Rihanna en Amérique du Nord. Quelques années plus tard, en 2018, les futurs amoureux avaient été aperçus ensemble à la Fashion Week de Paris.

C’est en 2019 qu’ils ont fait leur premier tapis rouge ensemble pour les British Fashion Awards. Pourtant, il faudra attendre encore un an pour que leur relation soit confirmée. C’est en novembre 2020 que le magazine People annonce que Rihanna et A$AP Rocky sont en couple, après des mois de rumeurs et près d’un an après la séparation de la chanteuse d’avec son petit ami de l’époque, Hassan Jameel, en janvier 2020.

Amour de vie

Tout est allé très vite alors pour les amoureux qui sont partis ensemble à La Barbade et ont même passé les vacances de Noël dans la famille de Rihanna. Inséparables dans la vie, ils le sont aussi dans leur vie professionnelle puisque chacun soutient les projets de l’autre. En mai 2021, dans une interview avec GQ, ASAP Rocky s’est ouvert sur ses sentiments pour Rihanna, la décrivant comme étant "l'amour de [s]a vie". Décrivant sa relation, ASAP Rocky a déclaré : "C'est tellement mieux quand vous avez 'la bonne'. Elle équivaut probablement à un million d'autres."