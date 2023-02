Rihanna encore enceinte: La star dévoile sa grossesse aux Super Bowl

Le dimanche 12 février 2023, la star Rihanna a donné à la mi-temps du Super Bowl un show spectaculaire. Ce n’est pas sa prestation performante, mais son ventre arrondi qui a affolé la toile. Rihanna s’est présentée avec un ventre qui est la cible d’une question récurrente sur les réseaux sociaux : Rihanna est-elle à nouveau enceinte ?

La superstar Rihanna se présente avec un ventre arrondi au Super Bowl

Après 7 ans d’absence scénique, Rihanna s’est produite sur scène lors de la mi-temps du Super Bowl. La chanteuse a dévoilé de façon originale au public son ventre arrondi. Cette nouvelle a surpris le monde entier. En effet, alors qu’elle portait un look totalement rouge et très moulant, la chanteuse a laissé apercevoir son ventre et a assuré le show comme si de rien n'était. Une surprise pour tout le monde puisqu’elle n’avait pas annoncé attendre un autre enfant et a bien caché sa grossesse ces derniers mois alors qu’elle a fait de multiples apparitions notamment lors de l’avant-première du second volet de « Black Panther » ou encore plus récemment lors des golden globes 2023.

Après sa prestation, Rihanna a d’ailleurs confirmé l’heureuse nouvelle au Super Bowl. La chanteuse a fait un super medley de ses plus grands tubes et a révélé sa grossesse sous le regard admiratif de son conjoint Asap Rocky. Rappelons qu’en janvier 2022, Rihanna et ASAP Rocky avaient annoncé attendre leur premier enfant ensemble. Quelques mois plus tard, le 13 dernier, plus exactement, le couple a accueilli un petit garçon. Le prénom du premier enfant n’a pas encore été révélé.

Et voici que, moins d’un an après sa première grossesse, Rihanna et ASAP Rocky vont bientôt accueillir un second enfant. Reste désormais à savoir s’il s’agira d’une fille ou alors d’un deuxième garçon. Une chose est sûre, les deux artistes semblent bel et bien partis pour former une belle et grande famille ensemble.

Rita Sorgho www.Afriqur-sur7.ci