Côte d'Ivoire: Alpha Sanogo (cadre de Tiassalé) offre une nouvelle mosquée à Pacobo

Pacobo, chef-lieu de sous-préfecture, situé dans le département de Taabo au pk 152, sur l’autoroute du nord (Agneby-Tiassa), dispose désormais d’une nouvelle mosquée construite par Alpha Sanogo, cadre de Tiassalé, pour le bonheur et le renforcement des liens de fraternité entre les fidèles musulmans de la localité.

Alpha Sanogo: « Cette mosquée est construite à la gloire de Dieu certes, mais aussi pour le bonheur des fidèles»

A l’occasion de l'inauguration de la nouvelle mosquée de Pacobo, construite par Alpha Sanogo, le secrétaire général régional du conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques (COSIM) de l'Agneby-Tiassa, l'imam Mohamed Cissé, a exhorté les fidèles de la localité à renforcer les liens de fraternité entre eux, mais aussi avec les fidèles des autres religions et les autochtones de la localité.

L’imam Cissé a exprimé sa gratitude, au nom du président du COSIM, Cheikh Aïmar Ousmane Diakité, à Alpha Sanogo, au regard de toutes ses actions pour le bonheur des fidèles musulmans. Cette mosquée inaugurée, selon le représentant du COSIM, est devenue la priorité de la communauté tout-entière. « Monsieur Sanogo a fait sa part en vous construisant une nouvelle et grande mosquée qui ne lui appartient plus, ce n'est donc pas le moment de dire que l'ancien imam n'est plus digne de la diriger pour quelles que raisons que ce soient », a prévenu l'imam Cissé.

A l'imam de la communauté locale, imam Adam Ouédraogo, le secrétaire général régional du COSIM a demandé à « jouer pleinement son rôle en étant à l'écoute des fidèles, en étant juste, mais surtout en restant agrippé au saint Coran et à la tradition du prophète Muhammad ».

Alpha Alpha, pour sa part, a remercié Dieu pour les moyens consacrés dans la réalisation de cet édifice. « Cette mosquée est construite à la gloire de Dieu certes, mais aussi pour le bonheur des fidèles qui en avaient besoin car l'ancienne mosquée était devenue exiguë », a-t-il précisé. Avant de recommander aux fidèles de diriger leurs pensées et prières vers la Côte d’Ivoire et ses autorités.

Djibril Traoré, secrétaire général de la préfecture de Taabo, s’est quant à lui, réjoui de la construction de la mosquée, car en plus d’être une fierté pour la communauté musulmane de la localité, elle est également une fierté pour le département de Taabo, par sa touche de développement. Ces actions sociales d' Alpha Sanogo Alpha, s’intensifient de localité en localité. Dans le village de Dibykro, une autre mosquée est en pleine finition. Le nouvel espoir du département de Tiassalé, est également à la base des constructions de plusieurs églises et temples évangéliques dans la commune.

Bekanty N’ko www.Afrique-sur7.ci