Côte d'Ivoire: La Banque Mondiale décerne son satisfecit total à l’ AFOR

La Banque Mondiale a clôturé le vendredi 10 février 2023 à l’immeuble CAISTAB au Plateau, sous la présidence effective du Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, M. Kobenan Kouassi ADJOUMANI, sa 10e mission de revue technique du Projet d’Amélioration et de Mise en Œuvre de la Politique Foncière Rurale de Côte d’Ivoire (PAMOFOR) et d’implémentation du nouveau Projet de Renforcement de la Sécurisation Foncière Rurale (PRESFOR). C’est la toute première fois que la Banque décerne son satisfecit total à l’Agence Foncière Rural (AFOR) par rapport aux bons résultats obtenus sur tous les indicateurs de la phase pilote du PAMOFOR.

La Banque Mondiale satisfaite du travail de l’ AFOR

Au cours de la restitution des conclusions de la mission, le Chef de mission, M. André TEYSSIER, Spécialiste des questions foncières à la Banque Mondiale, a demandé la permission au Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, aux fins d’inviter toute la salle à ovationner l’AFOR pour l’excellent travail accompli et qui impacte positivement les populations des zones rurales. De mémoire, c’est la première fois que la Banque Mondiale fait ovationner une structure exécutant un projet qu’elle finance.

« Tout ce qui a été fait par l’AFOR mérite des applaudissements. Ils ont réussi à mettre au point tous les prérequis pour frapper encore plus forts et toucher près de la moitié du pays », s’est réjoui M. TEYSSIER.

Les résultats présentés dans le rapport de synthèse de la mission, sont en effet très encourageants à tous les niveaux. Pour preuve, les notations sur l’avancement de la réalisation de l’objectif de développement et de la mise en œuvre du Projet, ont été jugés satisfaisants.

En ce qui concerne les 4 composantes du PAMOFOR, à savoir le renforcement des institutions nationales, l’appui à la mise en œuvre du Programme National de Sécurisation Foncière Rurale (PNSFR), la formation aux métiers du foncier et la coordination du programme, suivi et gestion de connaissance, les résultats sont également très satisfaisants selon la mission.

Tout comme les points relatifs à la gestion financière et du projet, à la passation de marchés et à la sauvegarde environnementale et sociale.

Après la Banque Mondiale, le Ministre d’Etat, M. Kobenan Kouassi ADJOUMANI, a également félicité l’AFOR pour le travail abattu.

« Nous savons la rigueur qu'affiche la Banque Mondiale dans ses rapports de synthèse sur les programmes qu’elle finance et il n'est pas souvent aisé d'avoir des ovations. L’AFOR fait un travail remarquable. C’est une énorme satisfaction. Le Président Alassane Ouattara ne s'est pas trompé en créant l'AFOR et en mettant à sa tête des dirigeants compétents. Depuis sa création, on parle de moins en moins de conflits fonciers dans les zones rurales du pays », a fait remarquer le Ministre d’Etat, avant de saluer l’accompagnement de la Banque Mondiale. «La priorité par rapport au développement agricole, c’est d’abord le foncier. Nous aider à réaliser ce grand exploit est salutaire pour la Côte d’Ivoire».

Ces bons résultats de la phase pilote du PAMOFOR, ont induit un nouveau projet d’envergure en matière de sécurisation du foncier rural ivoirien, à savoir le Projet de Renforcement de la Sécurisation Foncière Rurale (PRESFOR), dont la 10e mission de revue technique de la Banque Mondiale, aura permis l’implémentation. A en croire M. TEYSSIER, c’est le plus gros projet foncier jamais financé par la Banque Mondiale en Afrique et qui va permettre de rendre solides les bases du Programme National de Sécurisation Foncière Rurale à l’échelle nationale, par la massification de Certificats Fonciers et de Contrats Agraires dans 16 des 31 régions de la Côte d’Ivoire. Selon le chronogramme présenté, le PRESFOR pourrait entré dans sa phase active en février 2024.

Faut-il le noter, les Préfets des six régions zones d’intervention du PAMOFOR, de nombreuses personnalités des Ministères et structures techniques, des partenaires au développement ainsi que le Président du Conseil de Surveillance et le Directeur Général de l’AFOR, ont assisté à cette réunion. Au cours de son allocution, le Ministre BAMBA Cheick Daniel a fortement remercié le Ministre d’Etat Kobenan Kouassi ADJOUMANI et M. TEYSSIER, pour leur encadrement efficace dans l’atteinte de ces résultats qui font la fierté de toute la Côte d’Ivoire.

DIRCOM AFOR