Mme Mariella Enoc: "L’ Hôpital Mère-Enfant de Bingerville est un grand espoir"

Madame Mariella Enoc, Présidente de l’Hôpital Pédiatrique de l’Enfant Jésus de Rome, a visité l'Hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara, le mardi 14 février 2023, à Bingerville. Madame Mariella Enoc était accompagnée dans le cadre de cette visite du Dr Ombretta Pascotti, Directrice Générale de l’Hôpital Catholique Saint Joseph Moscati de Yamoussoukro, du Professeur Andrea Onetti Muda, Directeur Scientifique et de bien d’autres membres de l’équipe médicale de l’Hôpital Catholique.

Santé : La Présidente de l’Hôpital du Vatican tombe sous le charme de l'Hôpital Mère-Enfant de Bingerville

Cette visite qui intervient 24 heures après celle de l’épouse du Chef de l’Etat à l’Hôpital Catholique Saint Joseph Moscati de Yamoussoukro, a été l’occasion pour les invités de la Première Dame, Madame Dominique Ouattara de découvrir le plateau technique, les services et le fonctionnement de l’HME de Bingerville. Notons également la présence de M. Pierre N’Gou Dimba, Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle.

Ce sont les services de la pédiatrie et spécialités, la néonatalogie, l’imagerie, l’oncologique pédiatrique, l’obstétrique et les chambres premium du service de la gynécologie que les invités de l’épouse du Chef de l’Etat ont eu grand plaisir à découvrir. Cette visite guidée a permis aux visiteurs d’apprécier le niveau de l’Hôpital et la performance de son plateau technique et de ses services. C’est donc littéralement sous le charme de l’HME de Bingerville que Madame Mariella Enoc, Présidente de l’Hôpital Pédiatrique de l’Enfant Jésus du Vatican a achevé la visite. Une visite qui lui permet de placer énormément d’espoir dans cet hôpital. Aussi, a-t-elle espéré que l’HME de Bingerville devienne l’Hôpital de l’Enfant Jésus d’Afrique pour le bien-être des populations en général et des plus démunis en particulier.

« Vous avez un hôpital de très haut niveau », a-t-elle félicité Madame la Première Dame. Avant d’ajouter : « Je connais beaucoup d’hôpitaux en Afrique. Mais je n’ai jamais vu un hôpital similaire à l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville. L’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville est un grand espoir. J’espère qu’il deviendra l’Hôpital Bambino Gesù (Ndlr, l’Hôpital du Vatican) de l’Afrique. Et j’espère que l'Hôpital Mère-Enfant de Bingerville soit l’exemple d’un hôpital qui s’ouvre à toutes les couches sociales et particulièrement aux plus pauvres. C’est un très bel hôpital avec des professionnels de la santé et avec un fonctionnement efficient. J’espère qu’il pourra aller au-delà des simples soins pour faire des recherches dans le domaine médical. Je remercie la Première Dame de m’avoir offert la possibilité de visiter l'Hôpital Mère-Enfant de Bingerville », a déclaré Madame Mariella Enoc, après la visite de l’HME de Bingerville.

Notons qu’à la suite de la visite la Première Dame, Madame Dominique Ouattara a tenu une réunion avec Madame Mariella Enoc, Présidente de l’Hôpital Pédiatrique de l’Enfant Jésus et l’équipe médicale de l’Hôpital Catholique Saint Joseph Moscati de Yamoussoukro. Cette réunion a été l’occasion de présenter le fonctionnement de l’HME avec les invités de l’épouse du Chef de l’Etat. Madame Mariella Enoc, après les échanges, a souhaité que l’HME de Bingerville puisse également s’ouvrir à la recherche scientifique et médicale.

Aussi, elle a indiqué que les hôpitaux l’Enfant Jésus et Moscati se tiennent disposés à accompagner l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville dans la perspective d’une collaboration. « Nous nous tenons disponibles pour voir avec vous les défis de l’Hôpital, et à vous accompagner dans vos défis futurs », a indiqué Madame Mariella Enoc. Notons également que Madame Mariella Enoc et les membres de sa délégation ont offert des présents à la Première Dame et aux membres de la direction de l’HME de Bingerville. Cette dernière d’ailleurs a également offert un cadeau à Madame Marielle Enoc, Présidente de l’Hôpital Pédiatrique de l’Enfant Jésus de Rome.