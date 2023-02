Yamoussoukro: Dominique Ouattara félicite l’Hôpital Moscati pour la qualité de ses soins

La Première Dame, Madame Dominique Ouattara et Madame Mariella Enoc, Présidente de l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (Hôpital pédiatrique de l’Enfant Jésus du Vatican) ont visité l’Hôpital Catholique Saint Joseph Moscati de Yamoussoukro, le lundi 13 février 2023.

C’est visite de l’épouse du Chef de l’Etat s’inscrit dans le cadre d’une promesse faite en septembre 2022 à Madame Mariella Enoc, lors de sa visite à l’Hôpital Pédiatrique de l’Enfant Jésus du Vatican à Rome. En effet, en marge de la visite d’état du Président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara en Italie, Madame Dominique Ouattara a visité cet hôpital du Vatican fondé depuis 1869. Au cours de cette visite, la Présidente de Children Of Africa et Madame Mariella Enoc ont d’ailleurs adopté et signés un mémorandum d’entente liant l’Hôpital pédiatrique Bambino Gésu du Vatican et l’Hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville.

C’est aux alentours de 11 h 36 mn que le command car de l’épouse du Chef de l’Etat s’est immobilisé dans l’enceinte de l’Hôpital Catholique Saint Joseph de Moscati. Après les civilités aux élus, aux cadres, aux membres du clergé catholique présent, ainsi qu’aux patients présents, la Première Dame, Madame Dominique Ouattara accompagnée de Madame Mariella Enoc, Présidente de l’Hôpital Pédiatrique de l’Enfant Jésus du Vatican, ainsi que de M. Pierre N’Gou Dimba, Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, a visité divers services de cet Hôpital ouvert au public le 12 janvier 2015. L’épouse du Chef de l’Etat a visité entre autres les services de Néonatalogie, la Pédiatrie, l’Imagerie, les laboratoires et bien d’autres services. Après la visite, Madame Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d’Ivoire a tenu une réunion de travail avec Madame Mariella Enoc, Présidente de l’Hôpital Pédiatrique de l’Enfant Jésus, Dr Ombretta Pasotti, Directrice Générale de l’Hôpital Catholique Saint Joseph Moscati, S.E.M. Jean Salomon Lezoutié, Président du Conseil d’Administration (PCA) de la Fondation Internationale Notre Dame de la Paix et bien d’autres personnalités.

Prenant la parole, la Première Dame, Madame Dominique Ouattara a tenu à féliciter l’équipe dirigeante de l’Hôpital pour la qualité des soins et le professionnalisme des services qu’elle propose aux populations. Elle a d’ailleurs émis le vœu d’un partenariat entre l’Hôpital Catholique et l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville.

S.E.M. Jean Salomon Lezoutié, PCA de la Fondation Internationale Notre Dame de la Paix et Evêque de Yopougon a dit le mot de bienvenue à l’épouse du Chef de l’Etat. Il s’est réjoui de sa visite. Il a salué l’engagement de la Première Dame pour le bien-être des populations à travers l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville.

Le Dr Ombretta Pasotti, Directrice Générale de l’Hôpital Catholique Saint Joseph Moscati a, quant à elle présenté le mode de fonctionnement et les nouveaux défis à relever pour l’Hôpital Catholique afin d’être davantage au service des populations démunies.

M. N’Gou Pierre Dimba, Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle a réitéré l’engagement du Gouvernement ivoirien à accompagner l’Hôpital Catholique pour le bien-être des populations.

Après cette réunion, la Première Dame a bien voulu donner le sens de cette visite. « Lorsque nous avions été au Vatican, j’ai visité l’Hôpital Pédiatrique de l’Enfant Jésus, et j’avais promis à sa Présidente Madame Enoc de venir visiter l’Hôpital Catholique Saint Joseph Moscati de Yamoussoukro que je n’avais pas encore visité. Donc c’est une chose faîte, elle-même (Ndlr, Madame Enoc), est venue nous rendre visite, et je suis venue l’accompagner. Je dois dire que j’ai été très impressionnée par cet hôpital qui est non seulement beau à voir, grand, mais qui renferme beaucoup de compétences. Je voudrais vraiment les féliciter et inviter la population à venir se faire soigner ici parce que cet hôpital est formidable. Il est à la portée des populations. Il a des compétences techniques indéniables et un très beau plateau technique », a expliqué Madame Dominique Ouattara.

Ouvert le 12 janvier 2015, avec une capacité d’accueil actuelle de deux cent (200) lits, l’Hôpital Catholique Saint Joseph Moscati, du nom de Saint Joseph Moscati, appelé communément le médecin des pauvres, est un établissement hospitalier caritatif à but non lucratif, construit par la Fondation Internationale Notre Dame de la paix et accompagné dans la gestion par les Religieux Camilliens. Il fonctionne selon les principes de la charité et de la morale chrétienne catholique (le respect de la vie, la dignité et la promotion de la personne humaine).

Il est régi par la convention du 20 mai 1992 passée entre le Gouvernement de la République de la Côte d’Ivoire et la Fondation Internationale Notre Dame de la Paix.