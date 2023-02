Comment Orange est devenu leader en Côte d’Ivoire, au Burkina et au Libéria

De sa marge opérationnelle à une performance commerciale remarquable, le groupe Orange Côte d’Ivoire, selon une source officielle, devient leader en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso et au Libéria. En fin d’année 2022, le groupe compte de bonnes performances financières et opérationnelles en dépit d’un contexte socio-économique, sécuritaire, inflationniste et concurrentiel difficile dans lesdits pays.

Les raisons d’une bonne résilience financière d'Orange Côte d’Ivoire

Pour justifier cette bonne résilience des activités et la maîtrise de ses coûts de prestation, Orange Côte d’Ivoire décrit le fruit d’une performance opérationnelle remarquable sur l’année 2022. On note des croissances très soutenues des bases d’abonnés, en particulier dédiées à la 4G, Orange Money et Broadband Fixe.

Des accès rendus possibles par le recrutement de nouveaux clients sur le réseau, le développement des usages sur les lignes de produits et les investissements réalisés en matière d’extension mobile et fixe.

Le groupe annonce un chiffre d’affaires consolidé sur les 3 pays, qui s’élève à 965 Milliards FCFA. Pour compenser les effets ralentisseurs de la concurrence sur le mobile money, il eut l’intervention de la data mobile et le haut débit fixe.

Ces effets, annonce la source, ont engendré une perte considérable, d’où la baisse de 32,1% du fait de la refonte tarifaire en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso. Et du national entrant comptabilisant une baisse de 24,3%, du fait de la baisse de la terminaison d’appel qui est passée de 5F à 3F en Côte d’Ivoire.

Grâce aux investissements portés par des projets d’extension et de densification du réseau mobile, du déploiement de la fibre, qui ont permis d’améliorer la qualité de service, la couverture 3G et 4G en Côte d’Ivoire, le groupe a atteint les 158,5 milliards FCFA d’investissements réalisés par l’ensemble des filiales, représentant ainsi 16,4% du chiffre d’affaires consolidé. Une hausse de 2,9pt.

« Dans un contexte de forte mutation de notre secteur d’activité et de transformation de nos business models, mais également dans un contexte d’incertitudes géopolitique et inflationniste, le Groupe Orange Côte d’Ivoire a une nouvelle fois fait preuve d’une grande résilience. Cette année encore, nous avons su nous transformer afin de maintenir notre performance et nous pouvons nous réjouir d’avoir réussi à maintenir notre chiffre d’affaires au niveau Groupe », a déclaré Mamadou Bamba, Directeur Général du Groupe Orange Côte d’Ivoire.

Et de poursuivre: « Je tiens à souligner en particulier la résilience de notre Ebitdaal (ndlr, le bénéfice avant intérêts), en croissance de 4,7% sur l’année, en dépit d’un contexte marché en décroissance et une pression concurrentielle intense sur le mobile money, en particulier en Côte d’Ivoire », a-t-il ajouté.

Pour clore, le directeur de la filiale mobile, a rappelé que l’année 2022, marquée de temps forts dans les trois pays, la Côte d’Ivoire, le Burkina et le Liberia, a renforcé l’ancrage de la société.

« Parmi eux, notre entrée à la BRVM, qui nous a placés 1ère capitalisation dès la fin de la 1ère journée de cotation et qui a permis à tout un chacun de devenir actionnaire de notre Groupe », s’est-il réjoui.

En ce qui concerne les perspectives pour l’année 2023, le groupe se veut rassurant. « Nous avons posé des fondations fortes pour une année 2023 fructueuse et créatrice de valeur partagée pour nos collaborateurs, nos clients, nos parties prenantes. L’année 2023 verra le renforcement de cette dynamique d’ancrage et de contribution au développement numérique dans tous nos pays de présence », a conclu Mamadou Bamba.

Bekanty N'ko www.Afrique-sur7.ci