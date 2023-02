Parc des Expositions de Côte d'Ivoire: un dôme dédié à l’agriculture

Le Parc des Expositions de Côte d'Ivoire ouvre bientôt. Il vient accompagner la modernisation de l’agriculture, mais aussi donner un autre visage aux spectacles culturels.

Parc des Expositions : La Côte d'Ivoire, capitale de l'Afrique agricole

Concerts, cirque, théâtre, danse, spectacles grand public ou encore des expositions agricoles… le dôme du Parc des Expositions de Côte d'Ivoire, situé au nez de l’aéroport international d’Abidjan, fait déjà rêver. Avec lui, Abidjan se positionne comme un hub régional capable d’accueillir de grands événements internationaux.

Il devrait officiellement ouvrir avec la 7e édition du Salon de l’agriculture et des ressources animales (SARA) en septembre 2023.

L’infrastructure en dôme deviendra une institution dans le paysage culturel, mais aussi pour les agriculteurs d'Afrique.

Il permettra de hisser le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan au niveau des plus grands salons agricoles mondiaux et surtout, d’en faire une agora formidablement utile et positive pour l’agriculture ivoirienne et africaine et plus encore, pour des spectacles grand public où plus de 6000 personnes peuvent se détendre.

Avec ses 18 000 m² d’espace couvert, le Parc d'exposition d’Abidjan, c’est une salle de conférence de 1500 places modulables, un espace rencontre VIP, un parking de 1000 places, un podium concert et un espace SARA VILLAGE de 1000 places, un restaurant VIP de 150 places, un restaurant exposant de 300 places et un espace enfants : Le SARA PARK.

Des Pôles

Le Pôle Agrofourniture, c’est la vitrine pour tous les acteurs qui accompagnent les producteurs dans leurs efforts quotidiens pour améliorer les productions agricoles.

Ce pôle est le présentoir des semences, des plants et races améliorés développés dans les centres de recherches.

Vient ensuite le Pôle Nature et Vie et forêts. Ce pôle offre un cadre d’expression aux paysagistes et à tous les acteurs de l’écotourisme. Il est dédié aussi aux activités de plein air telles que la pisciculture, l’apiculture, la cuniculture, etc.

Son intérêt le plus évident est d’offrir des espaces adéquats pour accueillir de grandes conférences internationales, des salons et certains évènements sportifs. En effet, le Palais des congrès du Sofitel Ivoire d’Abidjan, avec sa salle de 1 300 places, est devenu trop exigu. Le nouveau complexe, développé par le groupe PFO Africa et ses partenaires dont les français JL Event et Vinci Énergie et plusieurs autres entreprises parmi lesquelles Solid et Gagne, a une valeur estimée à 53 milliards de F CFA.