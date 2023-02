Côte d'Ivoire-Concours administratifs : Une enquête de moralité instaurée

Anne Désirée Ouloto a annoncé de nouvelles dispositions dans le cadre des concours administratifs. La ministre de la Fonction publique de Côte d'Ivoire a fait savoir qu'il est désormais instauré une enquête de moralité.

Côte d'Ivoire : De nouvelles dispositions pour les concours administratifs

Au cours de l'atelier bilan de l'organisation des concours administratifs et d'entrées à l'École nationale d'administration (ENA), session 2022, Anne Ouloto a passé au peigne fin l'ensemble du processus déployé pour l'organisation de ces concours. L'objectif de la ministre de la Fonction publique était d’identifier les points à améliorer ou à renforcer et de formuler les mesures à prendre, dans la perspective des concours administratifs et d’entrée à l’ENA 2023.

Selon la ministre ivoirienne, les réformes au niveau de l’organisation de ces concours ont permis de minimiser les récriminations et les plaintes des Ivoiriens, grâce à la promotion de l’excellence. "Nous continuerons sur cette lancée", a assuré Anne Ouloto.

Par ailleurs, elle a annoncé que l'année 2023, il est prévu un exercice préalable d’affectation de tous les fonctionnaires non- affectés, avant l’organisation des concours qui se fera en fonction des besoins réels de l'administration ivoirienne. Anne Ouloto a aussi dévoilé l'instauration d’une enquête de moralité, des profils en fonction des besoins, la digitalisation et un système automatisé de vérification des diplômes.

"Nous prioriserons des emplois très attendus ( médecins spécialisés, ingénieurs, emplois des secteurs agricole, du bâtiment et des BTP), pour lesquels nous n’avons pu atteindre les quotas souhaités, au cours de la session 2022. Pour ce faire, une stratégie sera mise en place, en vue d’informer et sensibiliser nos concitoyens sur la nécessité de s’engager pour être au service de l’Etat. Notre ambition est d’assainir l’environnement de l’organisation des concours, afin de recruter des ressources humaines de qualité, dans la perspective d’une fonction publique efficace et performante", a confirmé la ministre de la Fonction publique.