DJ Congélateur embrasse une fillette à Life Radio, la HACA se prononce

DJ Congélateur n'en finit plus de créer les polémiques sur la toile. Invité sur Life Radio, le jeune artiste a posé un acte surprenant. En effet, il a embrassé une gamine sur la bouche. La scène a été filmée et la vidéo, postée sur la toile. Ce qui a scandalisé de nombreux internautes qui ont condamné l'acte. Face à la polémique suscitée par cette scène, l'ancien protégé de Manadja Confirmé et Life Radio ont présenté leurs excuses. Et c'est maintenant autour de la Haute autorité de la communication audiovisuelle ( HACA) de se prononcer sur cette affaire via un communiqué.

Communiqué de la HACA sur l'affaire "DJ Congélateur embrasse une fillette à Life Radio"

Suite à la diffusion en direct sur les réseaux sociaux de l’émission « Willy à la descente » du mercredi 8 février 2023, au cours de laquelle monsieur KOFFI Kouakou Elias, alias DJ Congélateur, a eu une conduite inconvenante et impudique à l’endroit d’une fillette, la HACA a invité la direction de Life Radio à une audition le mercredi 15 février 2023, afin de comprendre les circonstances de production et de publication de la vidéo incriminée.

Au terme de cette audition, les responsables de la radio ont exprimé leurs sincères regrets pour la publication malencontreuse de la vidéo filmée pendant la pause publicitaire de l’émission.

La HACA, après avoir entendu et pris acte des excuses publiques de Life Radio ainsi que de son engagement à être plus vigilante sur la présence des mineures dans ses studios, entend faire les recommandations suivantes :

que Life Radio prenne les dispositions techniques nécessaires afin d’éviter que se reproduisent la diffusion et la publication d’images susceptibles de heurter la sensibilité du public ;

que la présence des enfants à l’antenne soit strictement encadrée, conformément aux dispositions de la décision n°2014-001/HACA du 10 avril 2014 relative à la protection des enfants et des adolescents dans les médias audiovisuels.

De façon générale, la HACA invite les éditeurs de programmes à faire preuve de discernement et de responsabilité dans le choix des personnes intervenant à l’antenne.

Fait à Abidjan, le 16 février 2023

Pour la HACA

Le Président

Me René BOURGOIN