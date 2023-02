Côte d'Ivoire - Congrès international de l’eau : Les engagements de Patrick Achi

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a présidé la cérémonie d’ouverture du 21e Congrès international de l’eau et exposition de l’Association africaine de l’eau (AAE), le lundi 20 février 2023 à Abidjan.

21ème Congrès international de l’eau: Abidjan accueille le monde

Le 21ème Congrès international de l’eau et exposition de l’Association africaine de l’eau (AAE), est organisée conjointement avec la 7ème Conférence internationale sur la gestion des boues de vidange (FSM7) autour du thème, ‘’Agir pour une gestion durable des ressources et un accès pour tous à l’eau et à l’assainissement en Afrique’’.

Patrick Achi a fait la promesse de l’entrée en vigueur du plan « Eau pour Tous » souhaité par le président de la République, Alassane Ouattara. Les besoins en eau potable de l’ensemble des Ivoiriens, seront couverts à l’horizon 2030. Il a précisé que plus de 5 milliards de dollars devront être mis en œuvre pour atteindre l’accès universel à l’eau.

Cet important investissement permettra de gagner la bataille de l’assainissement avec l’accélération du nombre de stations de traitement des eaux usées à Abidjan et l’extension des réseaux de collecte des eaux usées à Abidjan, Bouaké, San Pedro, Daloa et Korhogo.

‘’Les défis demeurent immenses, les attentes de nos populations légitimes. Nous continuerons nos efforts, nous améliorerons nos actions, nous serons au rendez-vous de 2030 et de l’Eau pour tous’’, a déclaré Patrick Achi.

Le chef du gouvernement s'est félicité de la tenue de ce congrès qui vise à proposer à l’Afrique et plus largement à tous les territoires ne bénéficiant pas encore d’un accès universel à l’eau et à l’assainissement, des diagnostics précis, des solutions d’action étayées et durables, des estimations fiables, des financements nécessaires pour remporter la bataille de l’eau pour tous.

Pour sa part, le Directeur pays du BID en Côte d’Ivoire a indiqué qu’il demeure fortement déterminé à faire face aux défis et aux enjeux qui se posent dans les secteurs de l’eau potable et de l’assainissement au sein des Etats membres.

‘’Les secteurs de l’eau et de l’assainissement représentent 425 775 276 millions de Dollars US du financement BID en Côte d’Ivoire, soit 37% du montant total de son portefeuille actif. Cela démontre à suffisance notre intérêt à soutenir ces secteurs dans le cadre de notre partenariat avec l’Etat de Côte d’Ivoire’’, a-t-il fait savoir.

Le ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a souhaité, au cours des travaux, que les réflexions et échanges s’intensifient pour garantir et mettre en œuvre une meilleure gouvernance de l’eau et de l’assainissement, qui tienne compte d’une gestion rationnelle des ressources et des moyens.

Rappelons que, conformément à l’Agenda 2030 des Nations Unies (ONU), plusieurs pays africains se sont engagés à atteindre le 6ème objectif de Développement durable (ODD) qui vise à garantir l’accès universel à l’eau, à l’assainissement et à assurer une gestion durable des ressources en eau.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci