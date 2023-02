C'est chaud entre Kader Diarrassouba et Geneviève Goëtzinger !

L'atmosphère est lourde actuellement entre Kader Diarrrassouba et Geneviève Goëtzinger. La proche de Pascal Affi N'guessan, le président du Front populaire ivoirien (FPI) a reçu une volée de bois vert de la part du fidèle compagnon de Guillaume Kigbafori Soro.

Que se passe-t-il entre Kader Diarrassouba et Geneviève Goëtzinger ?

Tout est parti d'un tweet de Franklin Nyamsi à propos de Pascal Affi N'guessan, dont Geneviève Goëtzinger est proche. L'écrivain camerounais avait déclaré que l'ancienne dirigeante de RFI devait être heureuse de la "promotion de son excellentissime protégé ivoirien au rang d'opposaillon accroupi sous les quatre volontés du despote Alassane Ouattara".

Geneviève Goëtzinger n'est pas restée silencieuse à la suite de la sortie du conseiller de Guillaume Soro contre l'ex-Premier ministre de Laurent Gbagbo. En effet, la fondatrice d'ImaGGe a sérieusement remonté les bretelles à Franklin Nyamsi. La bataille verbale a très vite enregistré l'entrée en jeu d'un nouvel acteur.

Kader Diarrassouba n'est pas passé par quatre chemins pour s'en prendre à Geneviève Goëtzinger. "Madame, si vous avez des problèmes avec Franklin Nyamsi, réglez-les avec lui. C’est inutile de vous acharner contre GPS ou GKS qui ne vous ont rien fait. Comme vous êtes une spécialiste du glissement et de la confusion, je ne vous ferai plus de quartier et tout est permis !", a sèchement répondu le cadre de Générations et peuples solidaires (GPS).

"J’imagine que le tweet de votre ami philosophe globe-trotter à mon endroit vous avait échappé. Ou bien que tout lui est permis. Il est de son droit de critiquer un choix politique, mais se vautrer ainsi dans la boue et s’attaquer à moi était hasardeux et inutilement provocateur !", a rétorqué l'ancienne journaliste. Elle a également fait savoir que ses rares propos sur le GPS "ne relèvent pas de l'acharnement". "Ils s'inscrivent parfois dans une analyse générale", a-t-elle expliqué.

"Madame, bientôt vous recevrez un retour d’affection à la hauteur de vos sorties hasardeuses, mensongères et inutilement provocatrices", a menacé Kader Diarrassouba.