Côte d'Ivoire : Damana Pickass, proche de Gbagbo, convoqué à la gendarmerie

Une plainte a été déposée contre Damana Adia Pickass. le Secrétaire général du PPA-CI, le parti de Laurent Gbagbo, est invité à répondre à une convocation de la juge d'instruction du 10ème cabinet à travers la cellule antiterroriste de la Gendarmerie.

Attendu le 25 février à Yopougon, Damana Pickass Adia sous le coup d’une instruction judiciaire?

Communiqué du PPA-CI relative à convocation de Damana Pickass

Mardi 21 février 2023, aux environs de 17 heures, le Secrétaire Général du Parti des Peuples Africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI), le camarade Adia Damana dit Pikass, a reçu un coup de fil d’une personne qui s’est présentée sous les nom et titre d’Adjudant-Chef GBALLOU de la Cellule Spéciale d’Enquêtes et de Lutte contre le Terrorisme.

Il a informé le Secrétaire général du parti de ce que demain, mercredi 22 Février 2022, il irait déposer une convocation de la juge d’Instruction du 10ème cabinet à son domicile.

Il a précisé, en outre, que le Secrétaire général devra répondre à cette convocation le vendredi 24 Février à 10h au cabinet du juge d’instruction ci-dessus mentionné.

Son Excellence monsieur le Président Laurent GBAGBO, Président du PPA-CI et l’ensemble de la haute direction du PPA-CI suivent cette information avec la plus grande attention et ne manqueront pas d’informer les militantes et les militants, l’ensemble de l’opinion nationale et internationale sur la conduite à tenir en fonction de l’évolution de la situation en rapport avec cette information.

Pour l'heure le PPA-CI relève avec étonnement que cette convocation, si elle s’avère effective, coïncide avec la tournée de mobilisation que le Secrétaire Général du Parti a entamée il y a quelques jours et qui se poursuivra le samedi 25 Février à Yopougon.

En tout état de cause, ne se reprochant absolument rien, le Secrétaire Général du parti répondra à cette convocation si elle lui est effectivement présentée dans les formes légales.

Pour le Parti

Le ministre Justin Katinan KONE

2ème Vice-Président du CSP

Porte-Parole du Parti

Vice-Président Exécutif en charge de la Diplomatie et de l’Intégration Africaine