Côte d'Ivoire : Le système fiscal ivoirien va bénéficier de l’expertise française

Le système fiscal ivoirien va bénéficier de l’expertise française. De fait, une convention entre la Côte d'Ivoire et la France, a été signée le mardi 21 février 2023 à Paris. C’était à l’occasion de la visite de travail du Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi en terre française.

Amélioration du système fiscal ivoirien : Un accord signé entre la Côte d'Ivoire et la France

« La France est l’un des pays où la collecte fiscale est parmi les plus performantes. Il se trouve qu’en Côte d'Ivoire, nous avons une marge de progression sur ce sujet. Elle est donc prête à nous apporter une assistance technique. Un accord de partenariat a été paraphé, par le Ministre du Budget et du portefeuille de l’État, Moussa Sanogo, et le Ministre français de l’Economie, des finances et de la souveraineté industrielle Bruno Le Maire. Cette convention qui va démarrer incessamment, va avoir des effets extrêmement positifs sur notre capacité de collecte fiscale », a déclaré Patrick Achi.

Bruno Le Maire n’a pas manqué de rappeler que cette collaboration entre son pays et la Côte d'Ivoire, s’inscrit dans la droite ligne de l’excellente coopération économique qui lie les deux Etats.

« C’est l’occasion après le déplacement que j’ai effectué en Côte d'Ivoire, il y a quelques semaines, de rappeler l’importance de la coopération économique entre nos deux pays ; l’importance de la coopération sur les questions fiscales, et notre détermination à apporter une aide immédiate, totale et efficace à la Côte d’Ivoire dans les grands projets qui sont les siens », a-t-il dit.